Ultimo aggiornamento ore 18:03
TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 13esima puntata

di Anton Filippo Ferrari
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 13esima puntata

Questa sera, domenica 31 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 13esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sevilay è ormai tenuta prigioniera da Cihan alla villa. Nel frattempo, Melek, dopo aver incontrato Cihan e aver ricordato quanto accaduto tra loro, decide di abortire. Ma all’ultimo momento non ne ha il coraggio.

Melek decide di tenersi il bambino e indirettamente è proprio Sumru, durante un incontro, a farle capire di aver preso la decisione giusta. Cihan scopre che Seyfi li sta ingannando, e lo attira in un posto isolato per scoprire in realtà per chi lavora. A quel punto arriva Tahsin con i suoi scagnozzi, salva Seyfi, e rivela a Samet e Cihan di essere il figlio bastardo di Muzaffer Sansalan. Il nonno di Cihan aveva messo incinta una serva e poi l’aveva cacciata. Tahsin è cresciuto nutrendo una profonda rabbia verso i Sansalan. E non ha paura ad ammettere che c’è lui dietro Nuh e Melek.

Tahsin, che ha scoperto della clausola penale inserita dagli Sansalan nel contratto che ha stipulato con loro, dice a Samet e a Cihan che se vogliono interrompere la partnership con lui, devono dargli due miliardi e mezzo di dollari. Bünyamin scopre che Sumru lavora nel negozio di tappeti del signor Gürcan e lo riferisce a Samet. Samet va al negozio e ordina a Gürcan di licenziare Sumru, ma Gürcan gli tiene testa e si rifiuta. Samet va a casa di Zehra e, dopo essersi scusato con Nihayet per averla cacciata ingiustamente, la invita a tornare alla villa. Hikmet, ovviamente, non è d’accordo e si scontra con Samet. Samet scopre che, secondo i risultati del test del DNA, Harika non è la sua figlia biologica. Melek scopre che Nuh, in realtà, non è a Kayseri. Cihan lo ha fatto picchiare e ora è in convalescenza in una casa di proprietà di Tahsin. Dopo aver visto le condizioni in cui riversa suo fratello, Melek va a Villa Sansalan per vendicarsi.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 31 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca