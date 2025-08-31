La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 13esima puntata

Questa sera, domenica 31 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 13esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sevilay è ormai tenuta prigioniera da Cihan alla villa. Nel frattempo, Melek, dopo aver incontrato Cihan e aver ricordato quanto accaduto tra loro, decide di abortire. Ma all’ultimo momento non ne ha il coraggio.

Melek decide di tenersi il bambino e indirettamente è proprio Sumru, durante un incontro, a farle capire di aver preso la decisione giusta. Cihan scopre che Seyfi li sta ingannando, e lo attira in un posto isolato per scoprire in realtà per chi lavora. A quel punto arriva Tahsin con i suoi scagnozzi, salva Seyfi, e rivela a Samet e Cihan di essere il figlio bastardo di Muzaffer Sansalan. Il nonno di Cihan aveva messo incinta una serva e poi l’aveva cacciata. Tahsin è cresciuto nutrendo una profonda rabbia verso i Sansalan. E non ha paura ad ammettere che c’è lui dietro Nuh e Melek.

Tahsin, che ha scoperto della clausola penale inserita dagli Sansalan nel contratto che ha stipulato con loro, dice a Samet e a Cihan che se vogliono interrompere la partnership con lui, devono dargli due miliardi e mezzo di dollari. Bünyamin scopre che Sumru lavora nel negozio di tappeti del signor Gürcan e lo riferisce a Samet. Samet va al negozio e ordina a Gürcan di licenziare Sumru, ma Gürcan gli tiene testa e si rifiuta. Samet va a casa di Zehra e, dopo essersi scusato con Nihayet per averla cacciata ingiustamente, la invita a tornare alla villa. Hikmet, ovviamente, non è d’accordo e si scontra con Samet. Samet scopre che, secondo i risultati del test del DNA, Harika non è la sua figlia biologica. Melek scopre che Nuh, in realtà, non è a Kayseri. Cihan lo ha fatto picchiare e ora è in convalescenza in una casa di proprietà di Tahsin. Dopo aver visto le condizioni in cui riversa suo fratello, Melek va a Villa Sansalan per vendicarsi.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 31 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.