Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 34esima puntata

di Anton Filippo Ferrari
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 34esima puntata, 12 novembre

Questa sera, mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 34esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Halil incontra Nuh e Melek e rivela loro che lui e Sumru erano felicemente innamorati, come dimostrano alcune fotografie che Halil mostra ai figli: lui non l’ha mai violentata e anzi è stata lei a spezzargli il cuore quando lo ha lasciato. Nuh e Melek non credono alle parole di Halil e questi tenta di spararsi davanti a Nuh. Nuh impedisce ad Halil di uccidersi e inizia a pensare che Halil potrebbe aver detto loro la verità.

Harika vede Sevilay prelevare al bancomat una somma considerevole e insinua che Cihan le versi mensilmente uno stipendio; le due si punzecchiano a vicenda e Sevilay, nel reagire a una provocazione, le tira uno schiaffo. Hikmet presenta Halil a Esat perché; come si deduce a fine episodio, zia e nipote stanno progettando di acquistare un albergo nei Balcani, di cui Halil è mediatore per la vendita; nel frattempo, quest’ultimo e Hilmet sono sempre più intimi. Cihan, appreso che sua zia è diventata tutrice legale di Samet, accorre alla villa, proprio mentre lei è insieme a Halil, la fa uscire e la affronta per chiederle di revocare la tutela: la zia accetta solo in cambio di un edificio commerciale e 5 milioni di dollari. Cihan non sa cosa fare, così va a confidarsi con Tahsin, che, previdente, chiede subito a Tufan di monitorare tutti i movimenti e le operazioni aziendali, ignorando che lo stesso Tufan è in combutta con Hikmet.

Halil si presenta in hotel da Tahsin e Cihan per dire loro che Sumru ha mentito, che lui non le ha mai torto un capello e che la storia della violenza è una menzogna; mentre sta per uscire dall’edificio ascolta Canan dire alla receptionist di essere una Sansalan e trova una scusa per avvicinarla. Bünyamin sorprende Türkan a guardare monili di bigiotteria online e le promette di comprarle dei gioielli d’oro. Nuh e Melek hanno una discussione accesa perché lui crede alla versione di Halil, mentre lei è convinta che una donna non mentirebbe mai riguardo un stupro. Sevilay decide di partire di nascosto per Istanbul e lascia una lettera per Cihan. Esma sorprende Esat durante un’uscita romantica con un’altra donna e fa una scenata davanti a tutti i presenti.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – mercoledì 12 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
