La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 33esima puntata, 11 novembre

Questa sera, martedì 11 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 33esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Hikmet, convinta che Sumru abbia mentito in passato riguardo all’aggressione subita, teme che possa fare lo stesso anche ora ai danni di Tahsin. Per questo motivo, Hikmet e Halil iniziano a tramare un piano per fermarla: Hikmet suggerisce all’uomo di cercare di conquistare la fiducia di Nuh, considerato il più emotivo e dunque il più vulnerabile dei due. Nel frattempo, Sumru e Tahsin progettano di riunire l’intera famiglia allargata e di vivere tutti insieme a Villa Sansalan.

Nuh e Melek, per il momento, tengono Sumru e Tahsin all’oscuro della presenza di Halil in città. Nuh cerca di scoprire dove alloggia l’uomo, ma senza successo. Nazim e Harika escono insieme, ma Harika vuole tenere Cihan all’oscuro della loro relazione per il momento. Cihan e Melek valutano l’idea di andarsene dopo che il bambino sarà nato. Nihayet mette nel suo album le foto di Melek e Nuh da bambini. Hikmet e Halil cenano insieme al ristorante. Esma riesce a scappare dal luogo in cui è imprigionata e viene inseguita nella notte da uno dei rapitori che la custodiscono.

Esat, con la complicità di Serife, la zia di Esma, ha assoldato due scagnozzi per rapire Esma e rinchiuderla in un fienile così da chiedere un riscatto alla famiglia. Uno dei rapitori telefona a Esat mentre fa colazione con la famiglia e, seguendo le istruzioni dello stesso Esat, chiede ai Sansalan un milione di dollari per liberare Esma. Tahsin si offre di pagare il riscatto, certo di riuscire a recuperare i soldi dai rapitori. Cihan accompagna Esat nel luogo d’incontro con i rapitori e questi ultimi lasciano Esma libera in cambio dei soldi. Halil incontra Nuh e Melek e rivela loro che lui e Sumru erano felicemente innamorati, come dimostrano alcune fotografie che Halil mostra ai figli: lui non l’ha mai violentata e anzi è stata lei a spezzargli il cuore quando lo ha lasciato. Nuh e Melek non credono alle parole di Halil e questi tenta di spararsi davanti a Nuh. Nuh impedisce ad Halil di uccidersi e inizia a pensare che Halil potrebbe aver detto loro la verità.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 11 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.