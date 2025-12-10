Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 42esima puntata

di Anton Filippo Ferrari
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 42esima puntata, 10 dicembre

Questa sera, 10 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 42esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Peri acquista un’agenzia di viaggi e sceglie la Cappadocia come nuova casa. Nel frattempo, Tufan ricatta Hikmet e Halil per 50mila dollari, ma i due decidono di vendicarsi e tagliarlo fuori dai loro piani. Fuori dalla sala operatoria, la famiglia attende con ansia: il chirurgo conferma il successo dell’intervento di Nuh, ma le prossime ore saranno decisive. A casa Sansalan, Canan e Türkan litigano: la domestica rifiuta di andarsene, fin a quando Bünyamin le offre 100mila lire. Poco dopo, Türkan scopre che Canan ha perso 500mila dollari per colpa di Halil e decide di ricattarla. Intanto Halil scopre che l’assegno da 5 milioni non esiste e, furioso, ordina di spartire i 450mila dollari. Ma la borsa è sparita: Canan e Bünyamin l’hanno recuperata, scoprendo che mancano 50mila dollari. Nuh si risveglia tra la commozione dei suoi cari. Canan indaga per recuperare il denaro sottratto da Halil e scopre che l’uomo vive da Mehmet Kuyucu, suo vecchio amico. Con il suo aiuto, si introduce in casa e riprende la borsa con i soldi. Intanto Peri tenta di visitare Nuh, appena dimesso, ma Harika la caccia.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
