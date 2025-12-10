La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 42esima puntata, 10 dicembre

Questa sera, 10 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 42esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Peri acquista un’agenzia di viaggi e sceglie la Cappadocia come nuova casa. Nel frattempo, Tufan ricatta Hikmet e Halil per 50mila dollari, ma i due decidono di vendicarsi e tagliarlo fuori dai loro piani. Fuori dalla sala operatoria, la famiglia attende con ansia: il chirurgo conferma il successo dell’intervento di Nuh, ma le prossime ore saranno decisive. A casa Sansalan, Canan e Türkan litigano: la domestica rifiuta di andarsene, fin a quando Bünyamin le offre 100mila lire. Poco dopo, Türkan scopre che Canan ha perso 500mila dollari per colpa di Halil e decide di ricattarla. Intanto Halil scopre che l’assegno da 5 milioni non esiste e, furioso, ordina di spartire i 450mila dollari. Ma la borsa è sparita: Canan e Bünyamin l’hanno recuperata, scoprendo che mancano 50mila dollari. Nuh si risveglia tra la commozione dei suoi cari. Canan indaga per recuperare il denaro sottratto da Halil e scopre che l’uomo vive da Mehmet Kuyucu, suo vecchio amico. Con il suo aiuto, si introduce in casa e riprende la borsa con i soldi. Intanto Peri tenta di visitare Nuh, appena dimesso, ma Harika la caccia.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.