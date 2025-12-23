Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 44esima puntata

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 22,15 su Canale 5 va in onda La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 23 dicembre 2025 – alle ore 22,15 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La notte nel cuore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca