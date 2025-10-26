TV
La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 28esima puntata
Questa sera, domenica 26 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.
In tv e live streaming
La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 26 ottobre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.
Cast
Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La notte nel cuore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Ece Uslu: Sumru Sansalan
- Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
- Aras Aydın: Nuh Çakirca
- Leyla Tanlar: Sevilay
- Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
- Burak Sergen: Samet Sansalan
- Esra Dermancıoğlu: Hikmet
- Işıl Yücesoy: Nihayet
- Genco Özak: Esat Sansalan
- Ferda Işıl: Sakine
- Bülent Polat: Bünyamin
- Gözde Cığacı: Canan
- Derin İnce: Harika Sansalan
- Ayşe Tunaboylu: Enise
- Deniz Karabaş: Esma
- İlker Aksum: Tahsin
- Erkan Bektaş: Halil