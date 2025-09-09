La notte dei serpenti: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, martedì 9 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La notte dei serpenti, la terza edizione del concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale. Conduce per il secondo anno consecutivo Andrea Delogu. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Sul palco, insieme a un centinaio di artisti abruzzesi – coristi, musicisti, performer e ballerini –, gli artisti che compongono la ricca line-up della serata: lo special guest da 40 album in 3 lingue Riccardo Cocciante, il poeta urbano del rap e del pop Rocco Hunt, la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini, la cantautrice Paola Turci, il cantante e performer Filippo Graziani – che omaggia insieme al Maestro Melozzi il padre Ivan Graziani – e il cantante e tenore pescarese Piero Mazzocchetti. Tanti gli ospiti: da Topo Gigio a Le Farfalle Olimpiche, dalla La Banda dell’Esercito – prima banda istituzionale presente alla kermesse – all’attore comico Gabriele Cirilli. Presenti nello spazio antistante il palco 600 coristi folkloristici.

La Notte dei Serpenti offre l’occasione unica di sentire, oltre alle hit dei protagonisti musicali della serata, i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli alla loro poetica e all’autenticità dei testi originali in dialetto. Il fil rouge della kermesse è la fusione delle melodie popolari con la musica contemporanea attraverso la “pop-izzazione” del dialetto abruzzese e la “dialettizzazione” del pop. L’omaggio di Enrico Melozzi alla cultura, alla musica e alla tradizione parte fin dalla scelta del nome La Notte dei Serpenti, che rimanda al celebre culto di San Domenico, che culmina nell’antichissimo rito della “Festa dei Serpari” a Cocullo (L’Aquila).

Streaming e tv

Dove vedere La Notte dei Serpenti in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – martedì 9 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.