Ultimo aggiornamento ore 19:58
TV

La notte dei serpenti 2025: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
La notte dei serpenti: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, martedì 9 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La notte dei serpenti, la terza edizione del concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale. Conduce per il secondo anno consecutivo Andrea Delogu. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Sul palco, insieme a un centinaio di artisti abruzzesi – coristi, musicisti, performer e ballerini –, gli artisti che compongono la ricca line-up della serata: lo special guest da 40 album in 3 lingue Riccardo Cocciante, il poeta urbano del rap e del pop Rocco Hunt, la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini, la cantautrice Paola Turci, il cantante e performer Filippo Graziani – che omaggia insieme al Maestro Melozzi il padre Ivan Graziani – e il cantante e tenore pescarese Piero Mazzocchetti. Tanti gli ospiti: da Topo Gigio a Le Farfalle Olimpiche, dalla La Banda dell’Esercito – prima banda istituzionale presente alla kermesse – all’attore comico Gabriele Cirilli. Presenti nello spazio antistante il palco 600 coristi folkloristici.

La Notte dei Serpenti offre l’occasione unica di sentire, oltre alle hit dei protagonisti musicali della serata, i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli alla loro poetica e all’autenticità dei testi originali in dialetto. Il fil rouge della kermesse è la fusione delle melodie popolari con la musica contemporanea attraverso la “pop-izzazione” del dialetto abruzzese e la “dialettizzazione” del pop. L’omaggio di Enrico Melozzi alla cultura, alla musica e alla tradizione parte fin dalla scelta del nome La Notte dei Serpenti, che rimanda al celebre culto di San Domenico, che culmina nell’antichissimo rito della “Festa dei Serpari” a Cocullo (L’Aquila).

Streaming e tv

Dove vedere La Notte dei Serpenti in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – martedì 9 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
