La mia banda suona il Pop: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 2 giugno 2022, va in onda in prima serata su Canale 5 La mia banda suona il Pop, un film commedia del 2020 diretto da Fausto Brizzi e con un cast corale guidato da Christian De Sica. La pellicola dura circa 95 minuti. Vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La trama segue la reunion di una band anni ’80, i Popcorn, che ai tempi ha avuto grande successo. Il founder Tony, Jerry, Lucky e Micky tornano insieme per volontà di un magnate russo, Vladimir Ivanov, che aveva un debole per quella band poi scioltasi e vuole concedersi un’ultima loro grande esibizione. Franco, il manager della band, viene contattato da Olga che segue le dritte del magnate russo. Ma Franco è meschino e non accetta le richieste del russo, infatti gli propone altre band. Ma Ivanov non vuole sentire storia se non quella dei Popcorn. Purtroppo nessuno dei membri ha intenzione di tornare insieme, men che meno di cantare insieme, neanche per volere di un ricchissimo russo.

La mia banda suona il Pop: il cast del film

Come già anticipato in precedenza, il cast del film La mia banda suona il Pop è guidato da Christian De Sica che interpreta il cantante della band, Antonio detto Tony Brando Santopadre. Di seguito vediamo chi fa parte del cast:

Christian De Sica: Antonio “Tony Brando” Santopadre

Massimo Ghini: Luciano “Lucky” Fioretti

Angela Finocchiaro: Micky

Paolo Rossi: Jerry

Natasha Stefanenko: Olga

Rinat Khismatouline: Vladimir Ivanov

Diego Abatantuono: Franco Masiero

Filippo Bianco: Tony giovane

Leonardo Ghini: Lucky giovane

Elisa Nardini: Micky giovane

Michele De Girolamo: Jerry giovane

Anna Ammirati: Mirella

Streaming e TV

Dove vedere La mia banda suona il Pop in diretta TV e live streaming? Il film, come anticipato, va in onda in prima serata giovedì 2 giugno 2022 alle ore 21:25 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se vi interessa seguire il live streaming potete invece accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, che funziona sia via desktop che via app.