La La Land colonna sonora: tutte le canzoni del film premio Oscar su Rai1

La La Land, film del 2016 scritto e diretto da Damien Chazelle vincitore di 6 premi Oscar e 7 Golden Globe, arriva sul piccolo schermo. La pellicola sentimentale che rappresenta un omaggio ai film musicali degli anni Cinquanta e Sessanta con protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling va infatti in onda stasera, mercoledì 6 novembre, in prima tv su Rai 1 alle 21.20. Oltre alla storia, che racconta un’intensa, travagliata ed emozionante storia d’amore tra un’aspirante attrice e un musicista jazz, del film – trattandosi di una sorta di musical – sono molto famose le canzoni.

La colonna sonora, La La Land: Original Motion Picture Soundtrack, è una composizione di Justin Hurwitz, mentre i testi dei vari brani – eccezion fatta per Start a Fire, opera di John Stephens, Jason Hurwitz, Marius De Vries e Angelique Cinelu – sono stati scritti dai compositori teatrali Benj Pasek e Justin Paul. E proprio Hurwitz si è aggiudicato il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale e il BAFTA e l’Oscar alla migliore colonna sonora, mentre il brano City of Stars ha ricevuto il Golden Globe per la migliore canzone originale e l’Oscar alla migliore canzone.

In occasione della messa in onda del film in tv, vediamo quali sono le canzoni di La La Land, partendo dalle più belle.

I brani della “Original Soundtrack”

Qui di seguito tutti i brani della Original Motion Picture Soundtrack, con il titolo del brano, la durata e gli attori del cast che lo interpretano:

Cast del film – Another Day of Sun (3:48) Emma Stone, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno e Jessica Rothe – Someone in the Crowd (4:19) Justin Hurwitz – Mia and Sebastian’s Theme (1:37) Ryan Gosling ed Emma Stone – A Lovely Night (3:56) Justin Hurwitz – Herman’s Habit (1:51) Ryan Gosling – City of Stars (1:51) Justin Hurwitz – Planetarium (4:17) Justin Hurwitz – Summer Montage/Madeline (2:04) Ryan Gosling ed Emma Stone – City of Stars (2:29) John Legend – Start a Fire (3:12) Justin Hurwitz – Engagement Party (1:27) Emma Stone – Audition (The Fools Who Dream) (3:48) Justin Hurwitz – Epilogue (7:39) Justin Hurwitz – The End (0:46) Justin Hurwitz – City of Stars (Humming) (2:43)

Oltre a quella originale nel febbraio del 2017 è stata pubblicata un’edizione speciale della colonna sonora: la La La Land: The Complete Musical Experience presenta infatti tutti i brani del film in successione con l’aggiunta di alcune nuove tracce.

