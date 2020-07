La grande Gilly Hopkins, il film: trama, cast, streaming

La grande Gilly Hopkins è un film del 2015, diretto da Stephen Herek ma tratto dall’omonimo libro per l’infanzia scritto da Katherine Paterson nel 1978. Il film viene presentato in prima serata su Italia 1 sabato 18 luglio 2020, a partire dalle ore 21:30. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast? Vediamo tutte le informazioni.

La grande Gilly Hopkins, la trama

Gilly Hopkins ha dodici anni, sua madre l’ha abbandonata ed è stata rifiutata da tante famiglie affidatarie per via del suo carattere ribelle e irascibile. Gilly in realtà non vuole essere adottata, perché spera che un giorno la sua madre biologica, Courtney, torni a riprendersela. La sua vita però cambia nel momento in cui la nuova madre affidataria Maime Trotter arriverà a prendersi cura di lei. Maime è una donna generosa e non convenzionale, che si prende cura anche del taciturno William Elliot. Gilly continua a comportarsi in modo ribelle anche a scuola, dove trova pane per i suoi denti con la signorina Harris, un’insegnante afroamericana che non raccoglie le sue provocazioni e che cerca di rendere costruttiva la sua rabbia. Lentamente Gilly inizia ad ambientarsi nella sua nuova vita, stringe amicizie e inizia ad affezionarsi a chi dimostra di volerle bene. E, quando tutto sembra andare per il verso giusto, appare Nonnie, la sua nonna materna che da poco ha scoperto della sua esistenza.

La grande Gilly Hopkins, il cast

Chi vediamo nel cast del film? A interpretare la discola Gilly Hopkins è Sophie Nélisse, mentre a interpretare la dolce Maime Trotter è Kathy Bates. Glenn Cose invece interpreta Nonnie Hopkins, mentre Octavia Spencer è Miss Harris. Julia Stiles invece è la madre latitante della bambina, Courtney Routherford Hopkins, mentre Billy Magnusses è Ellis e Bill Cobbs è Mr. Randolph.

La grande Gilly Hopkins, dove vedere in tv e in streaming

Come fare per vedere La grande Gilly Hopkins in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 18 luglio 2020 – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

