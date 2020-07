La fidanzata di papà: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 10 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda La fidanzata di papà, film del 2008 per la regia di Enrico Oldoini. La pellicola vede come protagonisti Massimo Boldi e Simona Ventura.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

La fidanzata di papà film: trama

Massimo, da poco rimasto vedovo, è padre di due figli: Lara e Matteo; quest’ultimo studia a Miami. Lì, Matteo conosce Barbara e se ne innamora. In poco tempo, i due si fidanzano e lei rimane incinta. Il bambino della coppia nasce insolitamente nero, con gran stupore generale. Si verrà a sapere che non si tratta di nessun tradimento di Barbara, bensì di uno scherzo genetico. La madre di Barbara, Angela, è una manager in carriera divorziata da Nino. Tra i due futuri nonni, Massimo e Angela, scoppia la scintilla; ma Massimo è già impegnato con Luminosa rimasta in Italia.

La fidanzata di papà film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Massimo Boldi – Massimo Bondi

Simona Ventura – Angela Vandelli

Enzo Salvi – Eros Bondi

Biagio Izzo – Mario/Maria

Nino Frassica – Nino

Davide Silvestri – Matteo Bondi

Martina Pinto – Barbara

Teresa Mannino – Luminosa

I Fichi d’Indi – poliziotti

Loredana De Nardis – Lara Bondi

Elisabetta Canalis – Felicity

Aurora Quattrocchi – Carmelina

Natalia Bush – Gloria

Alessandra Barzaghi – Jenny

La fidanzata di papà film: trailer

Ecco il trailer del film:

La fidanzata di papà film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere La fidanzata di papà in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 10 luglio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

