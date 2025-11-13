Icona app
13 novembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

La fabbrica di cioccolato: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
La fabbrica di cioccolato: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 13 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La fabbrica di cioccolato (Charlie and the Chocolate Factory), film del 2005 diretto da Tim Burton. Il film ha come interprete principale Johnny Depp ed è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl. Dal libro era stato precedentemente tratto un altro adattamento nel 1971, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, di Mel Stuart, con Gene Wilder, al quale, però, Burton ha detto di non essersi ispirato per il suo, cercando invece di tornare allo spirito originale del romanzo di Dahl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Charlie Bucket è un bambino povero che vive con la sua famiglia, composta dai genitori, dai nonni paterni George e Georgina e dai nonni materni Joe e Josephine. I sette membri della famiglia Bucket vivono in una malandata casetta di legno e, a causa della loro povertà, mangiano solamente zuppa di cavoli. Charlie adora il cioccolato, ma ha una disponibilità economica tale da poterne mangiare una sola tavoletta all’anno, come regalo per il suo compleanno. Una sera nonno Joe racconta a Charlie che, anni prima, lavorava nel primo negozio di dolci aperto da colui che sarebbe diventato il più famoso cioccolatiere del mondo, l’enigmatico Willy Wonka. Nel giro di poco tempo, siccome i suoi dolci erano apprezzati e desiderati in tutto il mondo, Wonka decise di aprire nella loro città la più grande fabbrica di cioccolato mai esistita, in cui nonno Joe lavorò come operaio. Purtroppo i rivali di Wonka, invidiosi dei suoi dolci e del suo successo, inviarono delle spie per rubare le sue ricette segrete, al punto che Willy Wonka fu costretto a chiudere la sua fabbrica, licenziando i suoi dipendenti. Nonostante Wonka avesse detto di voler chiudere la fabbrica per sempre, la fabbrica ricominciò a funzionare dopo alcuni anni, ma gli operai non furono riassunti e da allora nessuno ha mai scoperto chi lavori all’interno della fabbrica. Il giorno seguente Willy Wonka fa un annuncio che sconvolge il mondo intero: egli ha indetto un concorso in cui ha nascosto nelle tavolette di cioccolato da lui prodotte cinque biglietti d’oro: chi li troverà avrà la possibilità di visitare la sua grandiosa fabbrica e uno dei cinque visitatori vincerà un premio speciale.

La fabbrica di cioccolato: il cast

Abbiamo visto la trama de La fabbrica di cioccolato, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Johnny Depp: Willy Wonka
  • Freddie Highmore: Charlie Bucket
  • David Kelly: Nonno Joe
  • Helena Bonham Carter: Mrs. Bucket
  • Noah Taylor: Mr. Bucket
  • Missi Pyle: Mrs. Beauregarde
  • James Fox: Mr. Salt
  • Deep Roy: Umpa Lumpa
  • Christopher Lee: Dr. Wonka
  • Adam Godley: Mr. Tivù
  • Franziska Troegner: Mrs. Gloop
  • AnnaSophia Robb: Violetta Beauregarde
  • Julia Winter: Veruca Salt
  • Jordan Fry: Mike Tivù
  • Philip Wiegratz: Augustus Gloop
  • Blair Dunlop: Willy Wonka (bambino)
  • Liz Smith: Nonna Georgina
  • Eileen Essell: Nonna Josephine
  • David Morris: Nonno George
  • Nitin Ganatra: Principe Pondicherry
  • Shelley Conn: Principessa Pondicherry
  • Oscar James: Negoziante
  • Annette Badland: Mrs. Jolly

Streaming e tv

Dove vedere La fabbrica di cioccolato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 13 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
