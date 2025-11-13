La fabbrica di cioccolato: trama, cast e streaming del film

Dal libro era stato precedentemente tratto un altro adattamento nel 1971, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, di Mel Stuart, con Gene Wilder, al quale, però, Burton ha detto di non essersi ispirato per il suo, cercando invece di tornare allo spirito originale del romanzo di Dahl.

Trama

Charlie Bucket è un bambino povero che vive con la sua famiglia, composta dai genitori, dai nonni paterni George e Georgina e dai nonni materni Joe e Josephine. I sette membri della famiglia Bucket vivono in una malandata casetta di legno e, a causa della loro povertà, mangiano solamente zuppa di cavoli. Charlie adora il cioccolato, ma ha una disponibilità economica tale da poterne mangiare una sola tavoletta all’anno, come regalo per il suo compleanno. Una sera nonno Joe racconta a Charlie che, anni prima, lavorava nel primo negozio di dolci aperto da colui che sarebbe diventato il più famoso cioccolatiere del mondo, l’enigmatico Willy Wonka. Nel giro di poco tempo, siccome i suoi dolci erano apprezzati e desiderati in tutto il mondo, Wonka decise di aprire nella loro città la più grande fabbrica di cioccolato mai esistita, in cui nonno Joe lavorò come operaio. Purtroppo i rivali di Wonka, invidiosi dei suoi dolci e del suo successo, inviarono delle spie per rubare le sue ricette segrete, al punto che Willy Wonka fu costretto a chiudere la sua fabbrica, licenziando i suoi dipendenti. Nonostante Wonka avesse detto di voler chiudere la fabbrica per sempre, la fabbrica ricominciò a funzionare dopo alcuni anni, ma gli operai non furono riassunti e da allora nessuno ha mai scoperto chi lavori all’interno della fabbrica. Il giorno seguente Willy Wonka fa un annuncio che sconvolge il mondo intero: egli ha indetto un concorso in cui ha nascosto nelle tavolette di cioccolato da lui prodotte cinque biglietti d’oro: chi li troverà avrà la possibilità di visitare la sua grandiosa fabbrica e uno dei cinque visitatori vincerà un premio speciale.

La fabbrica di cioccolato: il cast

Abbiamo visto la trama de La fabbrica di cioccolato, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Johnny Depp: Willy Wonka

Freddie Highmore: Charlie Bucket

David Kelly: Nonno Joe

Helena Bonham Carter: Mrs. Bucket

Noah Taylor: Mr. Bucket

Missi Pyle: Mrs. Beauregarde

James Fox: Mr. Salt

Deep Roy: Umpa Lumpa

Christopher Lee: Dr. Wonka

Adam Godley: Mr. Tivù

Franziska Troegner: Mrs. Gloop

AnnaSophia Robb: Violetta Beauregarde

Julia Winter: Veruca Salt

Jordan Fry: Mike Tivù

Philip Wiegratz: Augustus Gloop

Blair Dunlop: Willy Wonka (bambino)

Liz Smith: Nonna Georgina

Eileen Essell: Nonna Josephine

David Morris: Nonno George

Nitin Ganatra: Principe Pondicherry

Shelley Conn: Principessa Pondicherry

Oscar James: Negoziante

Annette Badland: Mrs. Jolly

