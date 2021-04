La compagnia del Cigno 2: cosa è successo nella prima puntata, il riassunto

Cosa è successo nella prima puntata de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fortunata fiction di Rai 1? Nel primo episodio, dal titolo “Il ritorno”, abbiamo rivisto i protagonisti della serie tv dopo ben due anni dal giorno in cui si è formata la compagnia. I sette ragazzi sono apparsi più legati e affiatati che mai. I protagonisti della compagnia, infatti, si appresteranno ad affrontare un momento a dir poco fondamentale per il passaggio nella vita degli adulti: gli esami di maturità. Tuttavia, la preoccupazione per un delicato momento famigliare che sta vivendo, ha rischiato di compromettere il risultato finale del percorso scolastico di Barbara, la più brava in assoluto.

Cosa è successo nel secondo episodio de La compagnia del Cigno 2, dal titolo “Verità nascoste”? Irene ha iniziato ad avere il sospetto che Luca le stia nascondendo qualcosa in merito al suo rapporto con Teoman. C’è una frattura profonda che divide i due maestri e che ha origini lontane, quando Irene era ancora la fidanzata di Teoman. Quei pochi giorni che Teoman ha trascorso a Milano hanno riportato alla luce una scomoda verità.

Streaming, tv e repliche

Dove vedere o rivedere le puntate de La compagnia del cigno 2 in diretta tv e live streaming? La fiction va in onda dall’11 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

