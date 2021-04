La compagnia del Cigno 2: trama, cast, quante puntate e streaming

Dall’11 aprile 2021 su Rai 1 (ore 21,25) va in onda La compagnia del Cigno 2. Dopo il grande successo della prima stagione, torna l’appuntamento in prime time con fortunata serie tv scritta da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Alessio Boni ed Anna Valle. Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico che ha avuto modo di seguire le puntate che hanno composto il primo capitolo di questa serie e che adesso attendono con trepidazione di scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla seconda stagione de La compagnia del Cigno 2.

Dove eravamo rimasti

Andata in onda il 4 febbraio 2019 su Rai 1, l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno ha avuto un finale che si può definire chiuso, in quanto tutti i nodi sono venuti al pettine e tutti i protagonisti hanno trovato, in qualche modo, il loro lieto fine o comunque ciò che stavano cercando.

Trama

Ne La compagnia del Cigno 2 – secondo le anticipazioni sulla trama – vedremo i ragazzi diventati ormai giovani adulti trovarsi davanti alle sfide della maturità. Sono cresciuti in quanto c’è un salto di due anni dalla fine della prima stagione. Barbara, Sofia, Sara, Matteo, Domenico, Robbo e Rosario sono sempre legati alla musica e al loro mentore Luca Marioni. Nel mondo accademico del Conservatorio le sfide si fanno ogni giorno più toste e la competitività più crudele. Aleggia la tentazione di cedere all’egoismo e al tradimento per farsi strada in questo contesto che non perdona. Le tensioni sono accelerate dall’arrivo d un nuovo maestro. Il suo nome è Teoman Kayà che ha studiato nello stesso Conservatorio.

Dayà è nato a Istanbul e si trasferisce a Milano. Nel corso dei suoi studi diventa grande amico di Luca. Un grande legame tra di loro è stato poi distrutto da un tradimento che porta a una inevitabile rottura. La collaborazione del direttore d’orchestra ha un obiettivo che potrebbe distruggere Marioni, sua moglie Irene e anche i ragazzi. Con l’arrivo del nuovo maestro, infatti, i ragazzi respirano una linfa poco sana. Spinti a farsi del male, a tradire, a mettersi uno contro l’altro, diventano pedine inconsapevoli, di una antica vendetta.

“Ritrovare questo mondo musicale meraviglioso e avere la possibilità di continuare a raccontare con nuove storie il talento dei ragazzi e l’importanza dei loro Maestri di vita, è un’emozione enorme, e sono profondamente grato di averne l’opportunità”. Queste le parole di Ivan Cotroneo, il regista, a commento delle puntate della seconda stagione. “Sarà per noi un ritorno, e insieme una rinascita, come tutto in questo periodo particolare delle nostre vite. Un periodo in cui una storia come questa che racconta l’importanza della condivisione e la necessità dell’impegno, assume ai miei occhi, e credo agli occhi di tutte le persone che lavorano alla serie, nuovi e più profondi significati”.

La compagnia del Cigno 2: il cast

Abbiamo visto la trama di La compagnia del Cigno 2, ma qual è il cast completo della fiction? Nella seconda stagione sono confermati i ritorni dei sette giovani protagonisti interpretati da Leonardo Mazzarotto, Emanuele Misuraca, Fotinì Peluso, Francesco Tozzi, Chiara Pia Aurora, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi. Presente ovviamente Alessio Boni che interpreta il direttore d’orchestra Luca Marioni. Al suo fianco Anna Valle che riprende la parte di sua moglie Irene.

Nel cast de La compagnia del cigno 2 sono da menzionare anche Carlotta Natoli, Pia Lanciotti, Alessandro Roia, Claudia Potenza e Francesca Cavallin. Troviamo anche Haydee Borelli, Vanessa Compagnucci, Barbara Chichiarelli, Pasquale Di Filippo, Susy Laude, Fabrizio Coniglio. Ci sono inoltre Angela Baraldi, Sofia Iacuitto, Michele Rosiello, Lorenzo Aloi, Andrea Matacena, Giacomo Del Papa, Ruben Giuliani, Marta Pizzigallo, Anna Nagai. Da segnalare poi le partecipazioni di Rocco Tanica e Francesco Maria Tricarico. Ne La compagnia del cigno 2 Teoman Kayà, l’antagonista, è interpretato da Mehmet Günsür, nato a Istanbul e naturalizzato italiano.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per La compagnia del Cigno 2? In totale andranno in onda sei puntate (due episodi a puntata: dodici episodi totali). La prima andrà in onda domenica 11 aprile 2021; l’ultima domenica 16 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa delle varie puntate su Rai 1 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: domenica 11 aprile 2021

Seconda puntata: domenica 18 aprile 2021

Terza puntata: domenica 25 aprile 2021

Quarta puntata: domenica 2 maggio 2021

Quinta puntata: domenica 9 maggio 2021

Sesta puntata: domenica 16 maggio 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La compagnia del Cigno 2? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e terminerà intorno alle ore 23,40. La durata di ogni puntata è quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse).

Location

Dove è stato girato (location) La compagnia del Cigno 2? Con un comunicato stampa di lunedì 20 luglio 2020, è stato annunciato l’inizio delle riprese a Roma. La troupe si è poi spostata a Milano. Anche nella seconda stagione della fiction ci sono state importanti collaborazioni con il Conservatorio Giuseppe Verdi che è il “teatro” in cui si sviluppa la storia, insieme alla città milanese e l’associazione Orchestra Giovanile di Roma che si assume il ruolo di orchestra della serie.

Streaming e tv

Dove vedere La compagnia del cigno 2 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dall’11 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

