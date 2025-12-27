La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 dicembre

Questa sera, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: “Come vivremo domani?”. Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all’avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile. Insieme al conduttore, presente il biologo, ornitologo e divulgatore scientifico Francesco Petretti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata d’esordio, che vede ospiti Alberto Angela, il maestro Nicola Piovani, il professor Silvio Garattini e l’attore Giuseppe Zeno, riflettori accesi su Singapore, la “Città Giardino” per eccellenza. Massimiliano Ossini e il divulgatore scientifico Francesco Petretti ci guidano tra i grattacieli ricoperti di foreste verticali e i super-alberi tecnologici dei Gardens by the Bay, svelando come una metropoli ad altissima densità sia riuscita a mettere l’ecologia al centro dello sviluppo urbano. Dalla gestione idrica rivoluzionaria alla multiculturalità, scopriamo il volto di una città che ha smesso di sognare il futuro e ha iniziato a costruirlo.

Streaming e tv

Dove vedere La città ideale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.