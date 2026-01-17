La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 17 gennaio

Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: “Come vivremo domani?”. Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all’avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile. Insieme al conduttore, presente il biologo, ornitologo e divulgatore scientifico Francesco Petretti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Come si vivrà domani? È questa la sfida lanciata dal nuovo programma di Rai Cultura che condurrà il telespettatore a conoscere Copenaghen, spesso considerata una delle città più vivibili e felici al mondo. Con gli ospiti della puntata, Renzo Arbore, Nina Zilli, Riccardo Iacona, Andrea Segrè e Francesco Petretti, Giusy Buscemi e Paolo Mieli, si aprirà un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che fanno di una città, una città ideale. Un laboratorio urbano dove mobilità ciclabile, turismo sostenibile, benessere, cibo biologico e lotta allo spreco sono diventati scelte strutturali. Dalle piste ciclabili che attraversano la città, fino a CopenHill, l’impianto che trasforma i rifiuti in energia e spazio pubblico, Copenaghen mostra come le grandi sfide ambientali possano diventare opportunità.

Streaming e tv

Dove vedere La città ideale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.