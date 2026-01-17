Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:19
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 17 gennaio

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 17 gennaio

Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: “Come vivremo domani?”. Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all’avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile. Insieme al conduttore, presente il biologo, ornitologo e divulgatore scientifico Francesco Petretti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Come si vivrà domani? È questa la sfida lanciata dal nuovo programma di Rai Cultura che condurrà il telespettatore a conoscere Copenaghen, spesso considerata una delle città più vivibili e felici al mondo. Con gli ospiti della puntata, Renzo Arbore, Nina Zilli, Riccardo Iacona, Andrea Segrè e Francesco Petretti, Giusy Buscemi e Paolo Mieli, si aprirà un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che fanno di una città, una città ideale. Un laboratorio urbano dove mobilità ciclabile, turismo sostenibile, benessere, cibo biologico e lotta allo spreco sono diventati scelte strutturali. Dalle piste ciclabili che attraversano la città, fino a CopenHill, l’impianto che trasforma i rifiuti in energia e spazio pubblico, Copenaghen mostra come le grandi sfide ambientali possano diventare opportunità.

Streaming e tv

Dove vedere La città ideale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Più forte ragazzi: tutto quello che c’è da sapere sul film con Bud Spencer e Terence Hill
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della seconda puntata, 17 gennaio
TV / Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Più forte ragazzi: tutto quello che c’è da sapere sul film con Bud Spencer e Terence Hill
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della seconda puntata, 17 gennaio
TV / Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della seconda puntata
TV / Ascolti tv venerdì 16 gennaio: Tali e quali, La ruota dei campioni, Propaganda Live
TV / Tali e quali 2026: la classifica della seconda puntata del 16 gennaio, vincitore
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 16 gennaio 2026
TV / Love Affair – Un grande amore: tutto quello che c’è da sapere
Ricerca