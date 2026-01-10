Icona app
TV

La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 gennaio

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 gennaio

Questa sera, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: “Come vivremo domani?”. Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all’avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile. Insieme al conduttore, presente il biologo, ornitologo e divulgatore scientifico Francesco Petretti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Dagli studi Dear – Fabrizio Frizzi, Massimiliano Ossini, apre un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che possono definire una città ideale insieme a Ron, Marco Delvecchio, Francesca Fialdini, Marco Varvello, e Karima Moual. Il conduttore, poi, farà da guida negli Emirati Arabi Uniti, tra Abu Dhabi e Dubai, per raccontare uno dei Paesi che più di ogni altro sta ridisegnando il rapporto tra architettura, natura, cultura e qualità della vita. Un viaggio in un territorio che, in pochi decenni, ha trasformato il deserto in un laboratorio urbano globale, capace di immaginare il futuro e costruirlo concretamente. Dall’architettura visionaria di Masdar City, ad Abu Dhabi  e ai grandi iconici edifici di Dubai. Con il contributo di architetti e docenti universitari, la puntata esplorerà come sostenibilità, tecnologia e design possano convivere e diventare modelli replicabili anche per le città europee. Il viaggio proseguirà poi  nella natura, spesso poco raccontata degli Emirati. Spazio, inoltre, alla cultura, al tempo libero e a una nuova idea di benessere attraverso la Dubai Fitness Challenge, un’iniziativa che trasforma la città in una palestra a cielo aperto, coinvolgendo cittadini e visitatori in uno stile di vita attivo e inclusivo. Infine, le testimonianze di imprenditrici, manager, professioniste della sanità e della finanza, a testimonianza di un Paese in rapido cambiamento in cui la figura della donna è sempre più centrale.

Streaming e tv

Dove vedere La città ideale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
