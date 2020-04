La casa di carta 4 quante puntate sono? Ecco il numero di episodi della serie tv Netflix

Inizia venerdì 3 aprile La casa di carta 4, quarta stagione della appassionante serie tv Netflix spagnola che racconta la storia di un gruppo di ladri che, dopo essere riuscito a mettere sotto scacco la Zecca di Spagna, si è dato alla fuga riuscendo a portarsi in tasca un bottino di milioni di euro. Guidato da el Professor (Alvaro Morte), il gruppo affronterà nuove peripezie dopo che, nel corso della terza stagione, Rio, uno dei ladri, è stato arrestato dalle autorità spagnole. Nel tentativo di liberarlo, infatti, la banda si è nuovamente chiusa nel palazzo della Zecca con alcuni ostaggi e Nairobi, uno dei personaggi femminili, è stata gravemente ferita. In attesa della messa “online” de La casa di carta 4, che avverrà a partire dalle 9 del mattino (in contemporanea in tutti i paesi in cui è disponibile il servizio streaming), in molti si stanno chiedendo di quante puntate sia composta la nuova stagione della serie.

Quante sono le puntate de La casa di carta 4? E’ la domanda che impazza in rete. Gli episodi sono in totale otto. Eccoli qui di seguito:

Game Over Il matrimonio di Berlino Lezione di Anatomia Paso Doble 5 minuti prima KO Tecnico Colpo alla tenda Il piano Parigi

Trama: La nuova stagione inizia nel caos: il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo.

