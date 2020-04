La Casa di Carta 4 a che ora esce? E quante puntate sono?

Il grande giorno è arrivato. La Carta di Carta (anche in lingua originale La Casa de Papel) arriverà su Netflix venerdì 3 aprile 2020, ma a che ora? Non temete, avrete modo di dedicarvi al binge watching a partire dalle ore 9:00. La serie tv sarà distribuita in contemporanea in tutti i paesi in cui è disponibile il servizio streaming.

Tornando indietro nel tempo, ricordiamo che le prime due stagioni de La Casa di Carta sono uscite nello stesso anno: la prima parte a maggio, la seconda a ottobre. La terza e quarta stagione invece sono uscite a un anno di distanza.

Come le precedenti, anche la quarta stagione è composta da otto episodi, vediamo i titoli:

Game Over Il matrimonio di Berlino Lezione di Anatomia Paso Doble 5 minuti prima KO Tecnico Colpo alla tenda Il piano Parigi

Trama: La nuova stagione inizia nel caos: il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo.

La casa di carta 4 vi aspetta su Netflix venerdì 3 aprile 2020, a partire dalle ore 9:00.

