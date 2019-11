Beppe Sala si candida come personaggio de “La casa di carta”

Beppe Sala si propone come nuovo personaggio de La casa di carta. Il sindaco di Milano, domenica 10 novembre 2019, ha pubblicato una foto di lui mentre indossa la felpa della fortunata serie tv con su scritto il nome della protagonista, “Tokio”, e la maschera di Salvador Dalì. Nella didascalia ha commentato “Ad ognuno la sua felpa” e poi, tra parentesi, ha aggiunto “io comunque sono pronto a fare Milano”.

Che Beppe Sala fosse un fan della serie tv spagnola targata Netflix non era un segreto, quel che sorprende è vederlo indossarne la felpa, un gesto che nasconde un riferimento velato ed ironico all’abitudine dell’ex ministro Salvini di indossare spesso questo capo d’abbigliamento.

Nella serie, dove i personaggi portano i nomi di diverse città, c’è già un personaggio che ricorda un comune italiano, quello di Palermo. Ma secondo alcuni il nome non deriverebbe dal capoluogo siciliano, quanto piuttosto dal quartiere popolare di Buenos Aires da cui il criminale proviene.

Intanto, a Netflix il post di Beppe Sala su Instagram non è passato inosservato. La casa di distribuzione online di film e serie tv ha infatti commentato la foto con tre emoticon di occhi spalancati, come a voler dire al sindaco di Milano di stare all’erta.

Chissà che gli ideatori de La casa di carta, magari per la quinta stagione della serie, non prendano in considerazione il consiglio del sindaco di Milano. E se proprio non vorranno chiamare Beppe Sala a fare la comparsa, magari aggiungeranno un nuovo personaggio con il nome “Milano”.

