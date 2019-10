La casa di carta 5 si farà? L’indiscrezione

La casa di carta è la serie spagnola più popolare di Netflix. La terza stagione è arrivata a luglio 2019, la quarta ha già concluso le riprese (ed è prontissima per l’arrivo in casa Netflix nel 2020) e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe confermata anche una quinta.

Come riportato dal portale web FormulaTv, Neflix avrebbe rinnovato la Casa di Carta per una quinta stagione. Le riprese dovrebbero partire nei primi mesi del 2020, in concomitanza con l’arrivo della quarta stagione sui piccoli schermi di Netflix.

Ma chi tornerà nella quinta stagione? Secondo le prime indiscrezioni, l’unico personaggio a essere stato confermato per un quinto ciclo d’episodi è il Professore, interpretato da Alvaro Morte.

Al suo fianco non è da escludere la presenza di Raquel, interpretata da Itziar Ituno. L’attrice tempo fa aveva dichiarato che la banda di ladri non si sarebbe fermata dopo il colpo alla Banca di Spagna, quindi potrebbe esserci un altro grande asso nella manica per la quinta stagione.

La casa di Carta, si farà una quinta stagione? La divisione

Come le precedenti stagioni, anche la quinta verrebbe poi divisa in due blocchi. La prima stagione è stata divisa in due parti e la stessa cosa è avvenuta anche per la terza: la seconda parte, cioè la quarta stagione, è prevista per il 2020.

Quindi, con l’ipotetica conferma di una quinta stagione, parleremmo in realtà di altre due, per concludere con una sesta.

Non circolano ancora spoiler ufficiali su La casa di carta, eppure l’ideatore Alex Pina non ha escluso la possibilità per il Professore e i suoi seguaci di abbandonare l’ambientazione iberica per trasferirsi da un’altra parte, magari una meta latina.

Mentre siamo in attesa di capire se quest’indiscrezione diventerà presto conferma, ricordiamo che molto presto arriverà la quarta stagione de La casa di Carta e finalmente scopriremo cosa accadrà alla banda di criminali Netflix.