La casa di carta 4, l’interprete di Palermo rivela la data d’uscita

Il professor e la sua banda di criminali sono tornati quest’estate con la terza stagione de La casa di carta. Ma quando esce la nuova stagione?

Dopo la morte di Berlino, la terza stagione ha aperto i battenti con una nuova, sconcertante piega degli eventi: Rio viene catturato e torturato dalla polizia e spetterà a Tokyo riunire la banda, con l’aiuto del fidato Professore, per riportare il suo amato a casa.

Ma, in seguito al tragico finale della terza stagione, l’arrivo della quarta stagione era soltanto questione di tempo. L’uscita della nuova stagione de La casa di carta è stata svelata da Rodrigo de la Serna, la new entry della serie tv spagnola dove interpreta Palermo.

La casa di carta 4, quando esce?

Durante un’intervista al quotidiano argentino Cadena 3, Rodrigo ha spiegato che La casa di carta 4 arriverà a gennaio 2020.

Come avevano già anticipato gli altri attori del cast, “la quarta stagione è già stata girata e ha una data d’uscita per gennaio, siamo molto felici”. Rodrigo ha poi aggiunto: “Sono entrato come nuovo membro del cast durante la scorsa stagione. Era un’esperienza del tutto nuova per me. E mi sono sentito subito parte di una grande famiglia. Siamo un gruppo che ha funzionato davvero bene”.

La casa di carta 4, dov’eravamo rimasti nella terza stagione?

Un ritorno rapido, dunque, che ci riporterà al punto in cui ci ha lasciato la terza stagione: il Professore è convinto che Lisbona sia morta, in realtà è stata catturata dalla polizia.

A tal proposito, la sua interprete Itziar Ituno aveva dichiarato: “Non posso dire molto sulla quarta stagione, ma forse posso raccontare senza raccontare. Le cose non andranno bene. Avranno un nemico all’interno della banca stessa e non sarà facile. Quello che abbiamo visto è che ci sono nuovi membri all’interno della banda, entrati per rubare l’oro della Banca Nazionale di Spagna. Non so cosa succederà, non so se riusciranno a rubarlo (noi attori ancora non lo sappiamo), però è certo che la polizia stavolta sarà molto dura, la banda dovrà resistere e ci saranno momenti molto drammatici.”

Mentre la terza stagione è arrivata su Netflix il 19 luglio 2019, La quarta stagione de La casa di carta potrebbe essere l’ultima.