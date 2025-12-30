La casa dei fantasmi: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda La casa dei fantasmi (Haunted Mansion), film del 2023 diretto da Justin Simien. Il film, prodotto da Walt Disney Pictures e Rideback, è il secondo adattamento cinematografico dell’attrazione dei parchi a tema di Walt Disney The Haunted Mansion, dopo l’omonimo film del 2003 con Eddie Murphy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A New Orleans, Ben Matthias, un astrofisico che sviluppa una macchina fotografica per rilevare la materia oscura, incontra e sposa Alyssa, una guida turistica di fantasmi, e rimane estasiato dalla sua fede nel soprannaturale. Dopo la morte di Alyssa in un incidente d’auto, Ben abbandona la sua carriera e continua a condurre il suo tour di fantasmi. Anni dopo, la dottoressa Gabbie, rimasta vedova, e il suo giovane figlio Travis, si trasferiscono da New York in una grande villa abbandonata chiamata Gracey Manor, con l’intento di trasformarlo in un bed and breakfast, ma scoprono che il posto è infestato di fantasmi.

Ben riceve la visita del prete ed esorcista Padre Kent, che lo assume per fotografare i fantasmi a Gracey Manor. Ben inizialmente è incredulo, ma quando torna a casa viene perseguitato da un marinaio fantasma che lo costringe a tornare alla villa. Scopre quindi che anche Gabbie, Travis e Kent sono caduti vittime dei fantasmi, e non possono lasciare il maniero. Ben e Kent reclutano allora Harriet, una sensitiva, e rubano i progetti della villa dallo storico della casa stregata, il professor Bruce Davis. Il gruppo trova così una stanza per sedute spiritiche nascosta, e lì Harriet riesce a contattare lo spirito di Gracey, che lascia un messaggio scritto ordinandole di parlare con la leggendaria medium Madame Leota. Nel tentativo di farlo, un’entità misteriosa scaccia Harriet dall’abitazione. Bruce arriva poco dopo e viene anche lui perseguitato. Harriet spiega a Ben che non tutte le anime diventano fantasmi se al momento della morte non hanno avuto rimpianti, sospettando che Alyssa sia tra loro.

La casa dei fantasmi: il cast

Abbiamo visto la trama di La casa dei fantasmi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lakeith Stanfield: Ben Matthias

Rosario Dawson: Gabbie

Owen Wilson: padre Kent

Tiffany Haddish: Harriet

Danny DeVito: Bruce Davis

Jamie Lee Curtis: Madame Leota

Chase W. Dillon: Travis

Charity Jordan: Alyssa

J.R. Adduci: William Gracey

Marilu Henner: Carol

Steve Zissis: Roger

Dan Levy: Vic

Winona Ryder: Pat

Jo Koy: Barista

Streaming e tv

Dove vedere La casa dei fantasmi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 30 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.