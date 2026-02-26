La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (Der Untergang), film del 2004 diretto da Oliver Hirschbiegel. Il film è ambientato durante la battaglia di Berlino nella seconda guerra mondiale, quando la Germania nazista è sull’orlo della sconfitta, e racconta gli ultimi giorni di Adolf Hitler (interpretato da Bruno Ganz). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel novembre 1942 durante una riunione notturna alla Tana del Lupo di Rastenburg, Adolf Hitler assume Traudl Junge come sua segretaria. Il 20 aprile 1945, durante la battaglia di Berlino, un bombardamento d’artiglieria sveglia Traudl, la collega Gerda Christian e la cuoca Constanze Manziarly nella loro stanza del Führerbunker. Hitler viene informato dal generale Wilhelm Burgdorf, e poi da Karl Koller, che Berlino è sotto attacco e che l’Armata Rossa è avanzata fino ad arrivare in un raggio di 12 chilometri dal centro della capitale. Al ricevimento del cinquantaseiesimo compleanno del Führer, il Reichsführer-SS Heinrich Himmler e il suo aiutante generale Hermann Fegelein cercano invano di convincere il dittatore a lasciare la città, ma Hitler rifiuta. Himmler cerca di negoziare i termini di resa con gli Alleati occidentali all’insaputa di Hitler. Intanto, in un’altra parte della capitale, un gruppo di membri della Gioventù hitleriana sta rafforzando le difese. Il tredicenne Peter Kranz, uno dei membri, viene sollecitato dal padre a disertare, ma il ragazzino rifiuta ostinatamente.

In un’altra parte della città, il medico e tenente colonnello delle SS Ernst-Günther Schenck cerca di convincere un generale di ignorare un ordine di evacuazione e gli è quindi richiesto dal Brigadeführer Wilhelm Mohnke di portare tutte le forniture mediche disponibili per la Cancelleria del Reich. Durante la sera, Hitler discute con il suo architetto Albert Speer a proposito della sua nuova politica di terra bruciata, mentre Eva Braun organizza una festa per gli abitanti del bunker, che viene però interrotta da una cannonata sovietica.

Il 21 aprile, mentre la sua unità è fuori a combattere i sovietici, il generale Helmuth Weidling va al bunker in attesa di essere fucilato per aver ordinato un ritiro a ovest. Dopo aver spiegato al generale Hans Krebs e a Burgdorf che si è trattato di un equivoco, viene promosso dal feldmaresciallo Wilhelm Keitel con l’obiettivo di sorvegliare le difese fatiscenti di Berlino. Il 22 aprile il Führer ordina un attacco della divisione del generale Felix Steiner per respingere l’avanzata dei russi, ma viene informato da Krebs e dal generale Alfred Jodl che Steiner manca di forze sufficienti per l’attacco. Dopo aver allontanato tutti gli ufficiali dalla sala conferenze ad eccezione di Keitel, Jodl, Krebs e Burgdorf, Hitler scoppia in una crisi di rabbia.

La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler: il cast

Abbiamo visto la trama de La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruno Ganz: Adolf Hitler

Alexandra Maria Lara: Traudl Junge

Corinna Harfouch: Magda Goebbels

Ulrich Matthes: Joseph Goebbels

Juliane Köhler: Eva Braun

Heino Ferch: Albert Speer

Christian Berkel: Ernst-Günther Schenck

Matthias Habich: Werner Haase

Thomas Kretschmann: Hermann Fegelein

Michael Mendl: Helmuth Weidling

André Hennicke: Wilhelm Mohnke

Ulrich Noethen: Reichsführer-SS Heinrich Himmler

Mathias Gnädinger: Reichsmarschall Hermann Göring

Birgit Minichmayr: Gerda Christian

Rolf Kanies: Hans Krebs

Justus von Dohnányi: Wilhelm Burgdorf

Dieter Mann: Wilhelm Keitel

Christian Redl: Alfred Jodl

Götz Otto: Otto Günsche

Thomas Limpinsel: Heinz Linge

Thomas Thieme: Reichsleiter Martin Bormann

Alexander Held: Walter Hewel

Donevan Gunia: Peter Kranz

Yelena Zelenskaya: Inge Dombrowski

Bettina Redlich: Constanze Manziarly

Heinrich Schmieder: Rochus Misch

Anna Thalbach: Hanna Reitsch

Dietrich Hollinderbäumer: cavaliere Robert Ritter von Greim

Ulrike Krumbiegel: Dorothee Kranz

Karl Kranzkowski: Wihelm Kranz

Thorsten Krohn: dottor Ludwig Stumpfegger

Jürgen Tonkel: Erich Kempka

Devid Striesow: sergente Fritz Tornow

Fabian Busch: Obersturbannführer Gert Stehr

Christian Hoening: Ernst-Robert Grawitz

Alexander Slastin: generale Vasilij Čujkov

Elizaveta Bojarskaja: Erna Flegel

Gregory Borlein: Helmut Goebbels

Alina Sokar: figlia di Goebbels

Hans H. Steinberg: generale Koller

Dirk Borchardt: comandante Panzer

Traudl Junge: sé stessa (immagini di repertorio)

Streaming e tv

Dove vedere La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 26 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.