La bella e la bestia: trama, cast e streaming del film del 2017 su Rai 2

Stasera, 26 dicembre 2025, alle ore 21,25 su Rai 2 va in onda La bella e la bestia, film del 2017 diretto da Bill Condon. Scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky, il film è un remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1991, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Verso la fine del XVIII secolo, nel cuore dell’Alsazia, in Francia, un giovane principe dall’aspetto bello e affascinante ma dal carattere arrogante e crudele, vive nel lusso e nell’agiatezza all’interno del suo castello, dando feste e balli e opprimendo con le tasse le popolazioni dei villaggi vicini. Una sera d’inverno giunge al castello un’anziana mendicante, che per mettere il principe alla prova, gli offre una rosa in cambio di ospitalità. Ma il giovane rifiuta il dono e la caccia via in malo modo. A quel punto la mendicante si trasforma in una maga, che per punire il giovane della sua arroganza, trasforma lui in una bestia orrenda e i suoi servitori in oggetti. Il sortilegio agisce inoltre su tutti i villaggi del principe, i cui cittadini dimenticano l’esistenza del castello e dei suoi abitanti come se non fossero mai esistiti. Il castello rimane così isolato nella foresta, in una sorta di inverno perenne e di spazio fuori tempo, per via dell’incantesimo. Prima di andar via, la maga lascia alla Bestia la sua rosa, che comincia ad appassire: se il principe riuscirà ad amare e a farsi amare a sua volta prima che il fiore perda l’ultimo petalo, l’incantesimo si spezzerà, in caso contrario la magia diventerà eterna; il principe maledetto trascorre gli anni successivi nella disperazione, certo che nessuno amerà mai una bestia.

Anni dopo, a Villeneuve, un villaggio non lontano dal castello, Belle è una giovane e bella ragazza che vive lì col padre artista, Maurice. I paesani non la vedono di buon occhio, perché è intraprendente e diversa dalle tipiche ragazze della sua età. Il capitano Gaston, un cacciatore, nonché lo scapolo più ricco e ambito dalle donne del villaggio ma assai arrogante e cinico, vorrebbe sposare Belle, credendo che basti solo la sua avvenenza a convincere la giovane a sposarlo. Belle rifiuta le sue attenzioni, ma questo non fa altro che accrescere l’ostinazione di Gaston verso di lei. Nel frattempo Maurice parte verso una fiera artistica di un paese vicino, ma durante il tragitto, si perde nel bosco. Mentre scoppia un temporale, Maurice viene aggredito dai lupi, ma riesce comunque a sfuggire alle belve, rifugiandosi nel castello della Bestia avvolto dall’anormale clima invernale. Subito dopo aver sentito uno degli oggetti parlare Maurice fugge spaventato, ma prima di uscire dal cancello si ferma a raccogliere una rosa dal giardino, siccome Belle gliene aveva chiesta una come dono del viaggio. Purtroppo però, Maurice viene scoperto dalla Bestia, che considerandolo un ladro, lo cattura e lo rinchiude in una cella nella torre del castello.

La bella e la bestia: il cast del film del 2017

Abbiamo visto la trama de La bella e la bestia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emma Watson: Belle

Dan Stevens: Principe Adam / Bestia

Luke Evans: Gaston

Kevin Kline: Maurice

Josh Gad: Le Tont

Ewan McGregor: Lumière

Stanley Tucci: Maestro Cadenza

Ian McKellen: Henry Tockins

Emma Thompson: Mrs. Bric

Audra McDonald: Madame Guardaroba

Gugu Mbatha-Raw: Spolverina

Nathan Mack: Chicco

Hattie Morahan: Agata

Gerard Horan: Monsieur Jean Bric

Thomas Padden: Chapeau

Streaming e tv

Dove vedere La bella e la bestia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2025 – alle ore 21,25 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.