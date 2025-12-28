Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La banda dei Babbi Natale: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La banda dei Babbi Natale: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La banda dei Babbi Natale, film del 2010 diretto da Paolo Genovese. Si tratta dell’ottavo film interpretato dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Milano, notte di Natale del 2010. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, tre amici che giocano a bocce formando la squadra The Charlatans, vengono arrestati dalla polizia durante quello che sembra essere un furto in un appartamento. Condotti in commissariato, i tre vengono accusati dal commissario Irene Bestetti, trattenuta in commissariato a causa di un collega fannullone che si sta fingendo malato, di essere i membri della Banda dei Babbi Natale, un gruppo di ladri vestiti con costumi da Babbo Natale che ha svaligiato otto appartamenti in due giorni. Gli arrestati si dichiarano innocenti e raccontano alla Bestetti il motivo per il quale si sono trovati in quella situazione.

Aldo è uno scansafatiche (è però anche molto bravo in cucina, oltre che nel gioco delle bocce) che si fa mantenere totalmente dalla compagna Monica e sperpera un sacco di soldi nelle scommesse delle corse di cavalli, insieme a due allibratori che lo ingannano sempre, e che, all’insaputa di Monica, rifiuta qualsiasi offerta di lavoro, anche quella dello zio di Monica; quando lei se ne accorge e scopre anche che Aldo, per pagare i debiti delle scommesse, ha venduto a un rigattiere una pregiata palla di vetro e oro appartenuta a sua nonna, lo caccia di casa.

Aldo si fa quindi ospitare a casa di Giacomo, un chirurgo vedovo ormai da 12 anni ma ancora profondamente addolorato e tormentato dalla perdita della moglie Aurora, al punto da rifiutare le attenzioni della collega Elisa, che però riesce a strappargli la promessa di andare a cena e ballare insieme nel caso in cui Giacomo e la sua squadra perdano l’imminente finale di un torneo di bocce che da quattro anni tentano di vincere, arrivando sempre in finale per poi puntualmente perdere.

La banda dei Babbi Natale: il cast

Abbiamo visto la trama de La banda dei Babbi Natale, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Aldo Baglio: Aldo Baglio
  • Giovanni Storti: dott. Giovanni Storti
  • Giacomo Poretti: dott. Giacomo Poretti
  • Angela Finocchiaro: commissario Irene Bestetti
  • Giovanni Esposito: Benemerita
  • Silvana Fallisi: Monica
  • Antonia Liskova: Veronica
  • Lucia Ocone: Marta
  • Sara D’Amario: dott.ssa Elisa Fizzoni
  • Mara Maionchi: suocera di Giovanni
  • Giorgio Colangeli: padre di Veronica
  • Cochi Ponzoni: Terlizzi
  • Massimo Popolizio: rigattiere
  • Claudio Morganti: Gualtiero
  • Remo Remotti: barbone
  • Linda Caridi: Anna
  • Mohamed El Sayed: scagnozzo di Gualtiero
  • Rufin Doh Zeyenouin: Said, vicino di casa di Aldo
  • Giorgio Centamore: Ragioner Gunther, il palafreniere, Dr.ssa Figlia di Giovanni

Streaming e tv

Dove vedere La banda dei Babbi Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 28 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Se fossi te, la trama: di cosa parla la miniserie di Rai 1
TV / Se fossi te, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 28 dicembre
Ti potrebbe interessare
TV / Se fossi te, la trama: di cosa parla la miniserie di Rai 1
TV / Se fossi te, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 28 dicembre
TV / Se fossi te: quante puntate, durata e quando finisce la serie
TV / Il principe di Roma: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 28 dicembre 2025, su Rai 3
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 dicembre 2025
TV / Se fossi te streaming e diretta tv: dove vedere la fiction
TV / Se fossi te: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata della serie
TV / Se fossi te: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie natalizia su Rai 1
Ricerca