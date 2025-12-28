La banda dei Babbi Natale: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La banda dei Babbi Natale, film del 2010 diretto da Paolo Genovese. Si tratta dell’ottavo film interpretato dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Milano, notte di Natale del 2010. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, tre amici che giocano a bocce formando la squadra The Charlatans, vengono arrestati dalla polizia durante quello che sembra essere un furto in un appartamento. Condotti in commissariato, i tre vengono accusati dal commissario Irene Bestetti, trattenuta in commissariato a causa di un collega fannullone che si sta fingendo malato, di essere i membri della Banda dei Babbi Natale, un gruppo di ladri vestiti con costumi da Babbo Natale che ha svaligiato otto appartamenti in due giorni. Gli arrestati si dichiarano innocenti e raccontano alla Bestetti il motivo per il quale si sono trovati in quella situazione.

Aldo è uno scansafatiche (è però anche molto bravo in cucina, oltre che nel gioco delle bocce) che si fa mantenere totalmente dalla compagna Monica e sperpera un sacco di soldi nelle scommesse delle corse di cavalli, insieme a due allibratori che lo ingannano sempre, e che, all’insaputa di Monica, rifiuta qualsiasi offerta di lavoro, anche quella dello zio di Monica; quando lei se ne accorge e scopre anche che Aldo, per pagare i debiti delle scommesse, ha venduto a un rigattiere una pregiata palla di vetro e oro appartenuta a sua nonna, lo caccia di casa.

Aldo si fa quindi ospitare a casa di Giacomo, un chirurgo vedovo ormai da 12 anni ma ancora profondamente addolorato e tormentato dalla perdita della moglie Aurora, al punto da rifiutare le attenzioni della collega Elisa, che però riesce a strappargli la promessa di andare a cena e ballare insieme nel caso in cui Giacomo e la sua squadra perdano l’imminente finale di un torneo di bocce che da quattro anni tentano di vincere, arrivando sempre in finale per poi puntualmente perdere.

La banda dei Babbi Natale: il cast

Abbiamo visto la trama de La banda dei Babbi Natale, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo Baglio

Giovanni Storti: dott. Giovanni Storti

Giacomo Poretti: dott. Giacomo Poretti

Angela Finocchiaro: commissario Irene Bestetti

Giovanni Esposito: Benemerita

Silvana Fallisi: Monica

Antonia Liskova: Veronica

Lucia Ocone: Marta

Sara D’Amario: dott.ssa Elisa Fizzoni

Mara Maionchi: suocera di Giovanni

Giorgio Colangeli: padre di Veronica

Cochi Ponzoni: Terlizzi

Massimo Popolizio: rigattiere

Claudio Morganti: Gualtiero

Remo Remotti: barbone

Linda Caridi: Anna

Mohamed El Sayed: scagnozzo di Gualtiero

Rufin Doh Zeyenouin: Said, vicino di casa di Aldo

Giorgio Centamore: Ragioner Gunther, il palafreniere, Dr.ssa Figlia di Giovanni

Streaming e tv

Dove vedere La banda dei Babbi Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 28 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.