La bambina con la valigia: il film su Rai 1. Trama, cast, storia vera, attori, personaggi, Foibe, Egea Haffner, quante puntate, streaming

Questa sera, 10 febbraio 2025, in occasione del Giorno del ricordo in memoria delle Vittime delle foibe, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata, va in onda il film tv La bambina con la valigia, pellicola di Gianluca Mazzella tratta dal libro “La bambina con la valigia” di Egea Haffner e Gigliola Alvisi. Il film racconta la storia di Egea Haffner e la sua storia comincia quando il padre scompare, probabilmente inghiottito nelle Foibe. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Nella memoria di Egea si riflette il dramma di tutti quelli costretti a lasciare la propria casa: è l’inverno del 1944 e i bombardamenti si susseguono sulla città di Pola e sul porto, obiettivo militare importante, strategico per la difesa dell’Italia del nordest, di cui la Venezia Giulia e l’Istria fanno parte. La vita della piccola Egea Haffner, a parte le occasionali fughe nel rifugio, prosegue come in una favola: c’è la villa dei nonni paterni, gli Haffner, e la gioielleria in centro dove lavora suo padre Kurt.

Nella primavera del 1945 la guerra finisce e le cose sembrano cambiare in meglio. Nell’Istria a prevalere sono i cosiddetti “Titini”, l’esercito messo insieme dal maresciallo Tito, che occupa tutta la regione giuliana, fino ad allora parte dell’Italia fascista. Una notte che doveva essere di festa si trasforma però nell’inizio di un dolore fortissimo per la piccola Egea. Qualcuno bussa forte alla porta di casa. Sono due uomini in una divisa, due Titini, e sono venuti a cercare Kurt: “Solo una formalità, un controllo”, dicono. Kurt li segue con un sorriso rassicurante per la moglie e la figlia, ma in quella casa non tornerà più.

La voce su che fine abbia fatto il papà di Egea si diffonde nei giorni successivi a Pola: potrebbe essere una delle vittime cadute nelle Foibe, spaventose voragini carsiche che cominciano a tormentare i sogni della bambina. È solo l’inizio: in seguito alle numerose aggressioni nei confronti degli italiani considerati fascisti, Egea è costretta a lasciare la sua terra e ad affrontare un futuro incerto a Bolzano, accudita dalla nonna Maria e dalla zia Ilse, che l’ama come una figlia. La sua vera mamma, Ersilia, sceglie invece di trasferirsi in Sardegna per aprire un negozio di parrucchiera ed emanciparsi dalla famiglia Haffner, dalla quale non si è mai sentita accettata. A Bolzano Egea crescerà, scoprendo sulla propria pelle il dramma dello sradicamento, dell’esodo che accomunò più di 250 mila persone delle comunità italiane giuliano-dalmate e istriane, costrette a lasciare la propria casa e a ricostruire un nuovo futuro.

La bambina con la valigia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? La pellicola di Gianluca Mazzella è tratta dal libro “La bambina con la valigia” di Egea Haffner e Gigliola Alvisi. Soggetto e sceneggiatura sono di Andrea Porporati. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Ersilia: Claudia Vismara

Ilse: Sara Lazzaro

Maria: Sandra Ceccarelli

Egea Minore: Petra Bevilacqua

Egea (18): Sinead Thornhill

Giovanni (20): Mattia Teruzzi

Alfonso: Davide Strava

Paolina: Enrica Rosso

Madre Superiora: Anita Kravos

Egea (60): Roberta Sferzi

Kurt: Andrea Bosca

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La bambina con la valigia? Il tv movie va in onda in prima visione assoluta su Rai 1 questa sera, 10 febbraio 2025, alle ore 21.30. Non si tratta di una serie ma di un film tv, quindi non sono previste altre puntate.

Streaming e tv

Dove vedere La bambina con la valigia in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 il 10 febbraio 2025 in prima visione dalle 21.30. Se non siete a casa potete recuperare il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.