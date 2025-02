La bambina con la valigia: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La bambina con la valigia, il film tv in onda su Rai 1 questa sera, 10 febbraio 2025? Appuntamento questa sera, nella giornata del ricordo, in memoria delle Vittime delle foibe, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata. Il film racconta la storia di Egea Haffner, simbolo della tragedia dell’esodo istriano-dalmata. Nella memoria di Egea si riflette il dramma di tutti quelli costretti a lasciare la propria casa: è l’inverno del 1944 e i bombardamenti si susseguono sulla città di Pola e sul porto, obiettivo militare importante, strategico per la difesa dell’Italia del nordest, di cui la Venezia Giulia e l’Istria fanno parte. Si tratta di una sola puntata, in onda in prima visione alle ore 21.30 Non è una serie per cui non sono previste altre puntate.

Il cast del film

Abbiamo visto quante puntate sono previste, ma qual è il cast del film? La pellicola di Gianluca Mazzella è tratta dal libro “La bambina con la valigia” di Egea Haffner e Gigliola Alvisi. Soggetto e sceneggiatura sono di Andrea Porporati. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.