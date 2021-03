A che ora inizia La bambina che non voleva cantare: l’orario su Rai 1 del film su Nada

A che ora inizia La bambina che non voleva cantare, il film su Nada in programma oggi – 10 marzo 2021 – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la messa in onda sulla principale rete Rai è prevista alle ore 21,25 e finirà intorno alle ore 23,30 (durata: circa 2 ore). Il film, ispirato a “Il mio cuore umano” di Nada Malanima (Edizioni di Atlantide), racconta il percorso umano e artistico di una ragazza della provincia toscana (Nada) che, non ancora compiuti i sedici anni, grazie ad una voce dal timbro unico, riesce ad imporsi prepotentemente nel panorama musicale italiano diventando una vera icona della Canzone italiana fino ai nostri giorni. Alla regia Costanza Quatriglio.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia La bambina che non voleva cantare, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Basta avere una connessione internet. Sempre su RaiPlay si potrà rivedere il film grazie alla funzione on demand.

