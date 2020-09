L’ora della verità: le anticipazioni della terza puntata in onda oggi, 6 settembre

Questa sera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di nuova serie tv, L’ora della verità, una storia andata in onda dapprima in Francia (dove ha riscosso un buon successo in termini di ascolti) e poi in Italia sul canale principale Mediaset. La storia segue le vicende di Clotilde, una donna dal passato difficile costretta ad affrontare alcuni fantasmi. Clotilde ha perso la famiglia quando aveva 15 anni a causa di un terribile incidente di cui è l’unica superstite. Scappata dalla Corsica, Clotilde si è poi rifatta una vita, ha sposato un uomo e ha avuto una figlia. Ma il passato torna a bussare alla sua porta e Clotilde, tornata in Corsica, viene raggiunta da una lettera il cui mittente è sua madre, la donna scomparsa 25 anni prima in quel tragico incidente. Clotilde quindi si metterà alla ricerca della verità. Ma cosa succede nella terza puntata de L’ora della verità, in onda oggi, domenica 6 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5? Vediamo le anticipazioni del terzo episodio.

Le anticipazioni della terza puntata

In questa terza e ultima puntata, Clotilde riesce finalmente a far scarcerare Orsu. L’uomo, così, le rivela il luogo in cui Palma è tenuta segregata da anni. Cervone però farà di tutto pur di fermarla, disposto anche a far del male a Valentine. Infatti, quando Clotilde va a prendere la figlia dai nonni è scomparsa. Palma, liberata dopo la segregazione, accecata dalla luce del sole, cade tragicamente in un burrone. Nell’ottavo episodio della serie ci sarà la tanto agognata resa dei conti. Chi ha tenuto una donna segregata per 25 anni dovrà pagare… e pagherà! L’ora della verità vi aspetta oggi, domenica 6 settembre 2020, in prima serata su Canale 5 con la terza puntata.

