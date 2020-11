L’Allieva 4 si farà? Cosa sappiamo finora sulla nuova stagione. Anticipazioni

Molti si stanno chiedendo se ci sarà L’Allieva 4, vale a dire la nuova stagione della popolare fiction di Rai 1 con protagonista Alessandra Mastronardi. Al suo fianco Lino Guanciale, che interpreta il caro dottor Claudio Conforti, e Antonia Liskova e Sergio Assisi. Oggi, 8 novembre 2020, va in onda infatti l’ultima puntata de L’Allieva 3, per cui i fan sono curiosi di capire se si farà la quarta stagione. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Anticipazioni

Iniziamo con il dire che al momento non ci sono certezze a riguardo. Ci sono state infatti varie smentite e ripensamenti, per cui al momento non c’è una risposta sicura. Quel che è certo è che anche l’Allieva 3 ha confermato ottimi dati d’ascolto, con una media di 4,5 milioni di spettatori e oltre il 20% di share. Ma ciò non basta a dare per scontata la realizzazione de L’Allieva 4.

Molti dubbi infatti sono stati espressi dai due attori principali, Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La protagonista in un’intervista di giugno aveva detto che sia lei che Guanciale avevano “deciso di mettere un punto” alla serie. “A un certo momento bisogna averne il coraggio”, aveva aggiunto, “e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni… Basta!”.

Recentemente però Mastronardi si è detta più possibilista su un ritorno della fiction: “Sarà l’ultima stagione? Non lo so, forse, può essere, vedremo”, aveva rivelato a TvBlog. “Ci sono tanti punti interrogativi a cui bisogna rispondere. Se ci fosse una quarta stagione senza di me, la curiosità sarebbe mondiale, certo che la vedrei e sosterrei anche la nuova protagonista. La mia erede? Ci devo pensare”.

Anche Lino Guanciale ha poche certezze su una possibile realizzazione de L’Allieva 4: “Sono molto soddisfatto del potenziale che avevo visto in questa terza stagione già dalla sceneggiatura”, aveva detto a TvBlog. “Credo sia stato fatto un buon lavoro, ma questo ce lo dirà il pubblico. Se io e Alessandra abbiamo deciso di fare la terza stagione è perché ci abbiamo visto delle possibilità di raccontare cose nuove e diverse. Credo si sia fatto un bel lavoro nel chiudere tanti fili di questa storia, poi… vedremo”.

Da sottolineare infine il fatto che, anche se mai si dovesse fare la quarta stagione, non sarebbe certo in tempi brevi. La Mastronardi è infatti sul set di una serie destinata a Netflix, mentre Guanciale è ora impegnato a Genova sul set di Sopravvissuti, nuova serie co-prodotta con Francia e Germania sempre per Rai 1. Poi sarà il protagonista di Noi, remake italiano di This Is Us. Insomma, non sappiamo ancora se L’Allieva 4 si farà ed eventualmente quando. Di certo per ora i fan dovranno aspettare.

