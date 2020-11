L’Allieva 3: cosa è successo nella quinta puntata, riassunto

Questa sera, domenica 8 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata de L’Allieva 3, ma cosa è successo nella quinta puntata? Di seguito il riassunto (quello che è successo) dei due episodi della serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale andati in onda domenica 1 novembre 2020 su Rai 1.

Nel primo episodio, Due funerali e nessun matrimonio, vediamo un anziano playboy che muore durante il funerale di un’amica di nonna Amalia. L’imprevedibile coinvolgimento della nonna nelle indagini portano Alice e Lara ad affidare Camilla a Cordelia, un’improbabile babysitter.

Ma cosa è successo nel secondo episodio della quinta puntata de l’Allieva 3 dal titolo Parkour? Claudio è intenzionato a proteggere Alice ma al tempo stesso la tiene a distanza, mentre cerca ancora di dimostrare l’innocenza di Giacomo. Lara chiede ad Alice di collaborare alla sua prima perizia: si tratta di un ragazzo morto mentre faceva parkour. Occorre quindi effettuare i rilievi del caso, per questo coinvolge Alice. Quando Erika si rende conto che i suoi sentimenti per Paolone vanno ben oltre l’amicizia, preferisce prendere le distanze.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata de L’Allieva 3, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi). Il giorno della messa in onda è stato individuato dalla Rai per la domenica sera alle ore 21,20 (durata puntata circa 2 ore). La prima puntata andrà in onda domenica 27 settembre; l’ultima domenica 8 novembre. Ma vediamo la programmazione Rai per L’Allieva 3:

Prima puntata: domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata: domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Terza puntata: domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quarta puntata: domenica 25 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 25 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quinta puntata: domenica 1° novembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 1° novembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Sesta puntata: domenica 8 novembre 2020, Rai 1 OGGI

