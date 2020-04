L’Allieva 2: quante puntate e quando finisce la serie tv

Quante puntate sono previste per L’Allieva 2 in onda da oggi, domenica 19 aprile 2020, in replica su Rai 1? La fiction con protagonisti Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) e il dottor Claudio Conforti (Lino Guanciale), dopo il grande successo della prima messa in onda (ottobre 2018, media di ascolti che ha superato i 5 milioni di telespettatori), torna da stasera con i suoi 16 episodi. Ma quante puntate sono previste per L’Allieva 2? La serie tv Allieva 2 è composta da 12 episodi divisi in 6 puntate, quindi viene trasmessa per 6 settimane su Rai 1, sempre la domenica sera in prima serata.

Quando finisce l’Allieva 2

L’ultima puntata della serie tv dovrebbe andare in onda, salvo cambiamenti di programma, domenica 24 maggio 2020. Visto il grande successo di ascolti la Rai ha poi previsto anche una terza stagione. Le riprese de L’allieva 3, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, sono state però interrotte a causa dell’emergenza coronavirus.

Dove vedere la fiction in tv e streaming

Le repliche de L’Allieva 2 vanno in onda, come detto, da oggi – domenica 19 aprile 2020 – su Rai 1 alle ore 21,30. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi tramite la funzione on demand.

