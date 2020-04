L’Allieva 2: trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, domenica 19 aprile 2020, su Rai 1 alle ore 21,30 circa andrà in onda la replica della prima puntata de L’Allieva 2, la fiction con protagonisti Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) e il dottor Claudio Conforti (Lino Guanciale). Una serie tv di successo trasmessa in prima visione a partire dalla fine di ottobre 2018, con una media di ascolti che ha superato i 5 milioni di telespettatori. Ma qual è la trama de L’Allieva 2? E il cast? Quante puntate? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La fiction L’Allieva 2 è tratta dai romanzi della scrittrice messinese Alessia Gazzola ed è composta da 12 episodi, divisi in 6 prime serate. Vediamo la trama dei primi due episodi.

Primo episodio: “Le ossa della principessa”

Alice e Claudio hanno una relazione piuttosto complicata. Dopo la fine della stagione estiva, per Alice arriva il momento di tornare al lavoro. La giovane deve subito fare i conti con una serie di incarichi che le ha affidato la professoressa Valeria Boschi e tra questi c’è quello di fare da tutor ad una nuova specializzanda, Erika Lastella. Intanto, nei sotterranei di una zona archeologica vengono ritrovate delle ossa umane. Il dottor Conforti e la Allevi si recano sul luogo del ritrovamento e qui fanno la conoscenza del nuovo pm Sergio Einardi (Giorgio Marchesi), e la ragazza fin da subito non rimane indifferente al suo fascino…

Secondo episodio: “Il tempo di un battito”

Ambra Della Valle (Martina Stella) scompare improvvisamente nel nulla, e Alice ovviamente non abbandona Claudio in questo momento di grande preoccupazione. In realtà, si scopre che la giovane ha appreso di essere incinta, e per questo motivo si è presa un periodo di maternità anticipata. Nel frattempo, il pm Einardi è impegnato in un nuovo caso: una rapina ad una farmacia finita male. In realtà, al termine delle indagini emerge che l’uomo aveva inscenato il furto per truffare l’assicurazione, perdendo poi la vita. Alice viene a sapere che il pubblico ministero era sposato e che ha anche una figlia…

Cast

Di seguito il cast completo dell’Allieva 2 in onda stasera in replica su Rai 1:

Alessandra Mastronardi: Alice Allevi

Lino Guanciale: dottor Claudio Conforti

Dario Aita: Arthur Malcomess

Michele Di Mauro: Roberto Calligaris

Francesca Agostini: Lara Proietti

Pierpaolo Spollon: Marco Allevi

Jun Ichikawa: Yukino Nakahama

Chiara Mastalli: Silvia Barni

Martina Stella: Ambra Negri Della Valle

Ray Lovelock: professor Paul Malcomess (st. 1)

Tullio Solenghi: professor Paul Malcomess (st. 2+)

Emmanuele Aita: Paolo Macrì

Francesco Procopio: Giorgio Anceschi

Fabrizio Coniglio: Fabrizio Visone

Anna Dalton: Cordelia Malcomess

Giuseppe Antignati: Guido Allevi

Laura Mazzi: Susanna Allevi

Giorgio Marchesi: Sergio Einardi

Giselda Volodi: professoressa Valeria Boschi

Chiara Ricci: dottoressa Beatrice Alimondi

Claudia Gusmano: Erika Lastella

L’Allieva 2: quante puntate e quando va in onda

Ma quante puntate sono previste per L’Allieva 2? L’Allieva 2 è composta da 12 episodi divisi in 6 puntate, quindi viene trasmessa per 6 settimane su Rai 1, sempre la domenica sera in prima serata. Quando finisce l’Allieva 2? L’ultima puntata dovrebbe andare in onda, ad oggi, domenica 24 maggio 2020. Visto il grande successo di ascolti la Rai ha previsto anche una terza stagione. Le riprese de L’allieva 3, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, sono state però interrotte a causa dell’emergenza coronavirus.

Dove vedere la fiction in tv e streaming

Le repliche de L’Allieva 2 vanno in onda, come detto, da oggi – 19 aprile 2020 – su Rai 1 alle ore 21,30. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

