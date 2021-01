Kung Fu Panda: trama, personaggi e streaming del film

Questa sera, sabato 9 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda

Trama

Po è un pigro e imbranato, ma anche di belle speranze panda che vive nella Valle della Pace, e lavora come cameriere presso il chiosco di spaghetti del padre adottivo, Ping, il quale vorrebbe che Po prendesse il suo posto continuando la tradizione di famiglia di esperti spaghettinari, nonostante il figlio sia pieno di sogni e di desideri sulla sua futura vita da esperto di kung fu. Un giorno, il saggio Oogway, il maestro più onorevole e forte della Cina, chiama a raccolta l’intero villaggio, in quanto ha deciso di nominare il Guerriero Dragone, cioè il più grande maestro di kung fu. Per una serie di fortunate (o sfortunate) coincidenze, Po riesce a entrare nel tempio dove si stava svolgendo la cerimonia e viene proclamato Guerriero Dragone, tra lo stupore generale. Nel frattempo, il malvagio guerriero Tai Lung, ex allievo di Shifu e Oogway, evade dalla prigione in cui era stato rinchiuso tempo prima per ottenere la Pergamena del Drago, in grado di donare incredibili poteri a chiunque la legga.

Kung Fu Panda: i personaggi del film

Abbiamo visto la trama di Kung Fu Panda, ma quali sono i personaggi del film? Di seguito l’elenco:

Po: protagonista del film, è il panda figlio adottivo di uno spaghettinaro. È destinato a seguire il padre nella conduzione del ristorante di famiglia, ma ha una passione per il kung fu e per gli eroi di quest’arte del combattimento. Inaspettatamente riesce a coronare il suo sogno grazie alle sue doti particolari. Si presenta subito come un personaggio piuttosto maldestro e impacciato, ma ha un carattere dolce, simpatico, eroico e coraggioso.

Shifu: è un panda minore noto come uno dei più famosi maestri di kung fu di tutta la Cina.

Tigre: è una tigre, fredda, forte e coraggiosa, perfetto esempio di guerriero.

Scimmia: è un presbite dorato, ed è il più avvicinabile dei cinque guerrieri.

Vipera: è una vipera, sensuale e precisa guerriera dall’enorme fascino che per combattere intrappola l’avversario stringendolo e costringendolo a colpirsi da solo o con rapidi movimenti simili a frustate.

Gru: è una gru che preferisce affrontare le situazioni senza combattere.

Mantide: è una mantide religiosa che, seppur piccola e veloce, dimostra una forza sorprendente.

Oogway: è una tartaruga maestro di Shifu.

Tai Lung: antagonista principale del film, è un leopardo delle nevi trovato da Shifu quando era neonato e allevato come figlio suo.

Mr. Ping: l’oca cignoide padre adottivo di Po.

Comandante Vachir: è il rinoceronte di Giava custode della prigione in cui è stato rinchiuso Tai Lung.

Zeng: è la fedele oca messaggero di Shifu. Lo informerà dell’evasione di prigione di Tai Lung.

Streaming e tv

Dove vedere Kung Fu Panda in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 9 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

