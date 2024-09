Kostas streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata della serie

Kostas è la nuova serie in onda su Rai 1 in quattro puntate con Stefano Fresi dal 12 settembre 2024 e ambientata in Grecia, ad Atene, nel 2009. La serie è tratta dai libri di successo di Petros Markaris, per quello che è una sorta di Montalbano greco. Nel cast anche Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea. Ma dove vedere in diretta tv e streaming Kostas? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa sera, 26 settembre 2024, dalle 21.30 su Rai 1 in prima visione.

Kostas streaming live

Se non siete a casa potete recuperare la puntata in streaming su RaiPlay o anche tramite la funzione on demand che permette di recuperare gli episodi in qualsiasi momento.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming, ma quante puntate sono previste per Kostas? In tutto quattro episodi, in onda ogni settimana dal 12 settembre. Ecco la programmazione completa.