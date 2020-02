Kong: Skull Island: trama e cast del film

Questa sera, 23 febbraio 2020, su Italia 1 va in onda Kong: Skull Island, film del 2017 diretto da Jordan Vogt-Roberts e scritto da Dan Gilroy, Derek Connolly e Max Borenstein. Un reboot del franchise di King Kong e il secondo capitolo della serie MonsterVerse, iniziata con Godzilla (2014) e proseguita con Godzilla II – King of the Monsters (2019) e Godzilla vs. Kong (2020). Ma qual è la trama del film? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Nel 1944, durante la Seconda guerra mondiale, un pilota americano e uno giapponese precipitano coi loro aerei su un’isola, apparentemente deserta, nel sud del Pacifico. Mentre combattono all’ultimo sangue, i due vengono sorpresi da un’enorme creatura.

Nel 1973 l’ex capitano del Servizio Aereo Speciale britannico James Conrad viene assunto dall’agente del governo Bill Randa per guidare una spedizione per esplorare e creare una mappa di un’isola, nota come l’Isola del Teschio. Randa recluta anche gli Sky Devils, uno squadrone di elicotteristi fino a pochi mesi prima impegnato nella guerra in Vietnam, guidati dal tenente colonnello Preston Packard. Al gruppo si unisce anche la fotoreporter pacifista Mason Weaver, che crede che la spedizione scientifica sia in realtà una copertura di un’operazione militare segreta.

Arrivati all’Isola del Teschio, gli uomini di Packard cominciano a lanciare esplosivi sviluppati dal sismologo Houston Brooks per determinare la consistenza del terreno, scoprendo che l’isola è cava all’interno e si sviluppa in grandi profondità. Tuttavia gli elicotteri sono improvvisamente attaccati e distrutti da un gorilla alto 32 metri. I superstiti si ritrovano divisi in due gruppi posti in due luoghi differenti sul territorio dell’isola, e l’unica speranza per essere salvati è raggiungere la squadra di rifornimento che si farà trovare dopo tre giorni nella parte settentrionale dell’isola.

Cast

Di seguito il cast completo del film Kong: Skull Island in onda stasera su Italia 1:

Tom Hiddleston: capitano James Conrad

Brie Larson: Mason Weaver

Samuel L. Jackson: tenente colonnello Preston Packard

John Goodman: William “Bill” Randa

Jing Tian: San Lin

Thomas Mann: Reg Slivko

John C. Reilly: Hank Marlow

Will Brittain: Hank Marlow giovane

John Ortiz: supervisore Victor Nieves

Corey Hawkins: Houston Brooks

Eugene Cordero: Reles

Jason Mitchell: Glenn Mills

Shea Whigham: capitano Earl Cole

Toby Kebbell: maggiore Jack Chapman

Terry Notary: Kong

Richard Jenkins: Senatore Willis

Robert Taylor: capitano della Athena

Marc Evan Jackson: Steve Woodward

Miyavi: Gumpei Ikari

Allyn Rachel: segretaria O’Brien

