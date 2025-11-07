Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:38
Home » Spettacoli » TV
TV

King Arthur – Il potere della spada: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
King Arthur – Il potere della spada: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 7 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda King Arthur – Il potere della spada, film del 2017 co-prodotto, co-scritto e diretto da Guy Ritchie. Ispirata a La morte di Artù di Thomas Malory, la pellicola racconta le gesta di Re Artù, interpretato da Charlie Hunnam. Fanno parte del cast anche Àstrid Bergès-Frisbey nei panni della maga, Jude Law nel ruolo dell’antagonista Vortigern, Djimon Hounsou come Bedivere e Eric Bana nel ruolo di Uther Pendragon. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mordred, un grandissimo mago, e i suoi eserciti, si scagliano contro Camelot, cercando di stabilire il dominio dei maghi, che cercano di soggiogare l’umanità grazie alla magia. Uther Pendragon, re dei britannici, raggiunge il mago durante la battaglia, uccidendolo, distruggendo i suoi uomini e salvando Camelot. Dopo la battaglia il fratello di Uther, Vortigern, orchestra un complotto nei confronti dello stesso re e, sacrificando sua moglie Elsa alle streghe del mare, diventa un cavaliere dalle fattezze demoniache, uccidendo la regina e successivamente lo stesso Uther Pendragon. L’unico sopravvissuto è il figlio di Uther, che si allontana su di una barca venendo trasportato dalla corrente fino a Londinium, dove viene trovato e cresciuto in un bordello da alcune prostitute, che gli danno il nome di Artù. Negli anni della gioventù Artù diventa un combattente esperto e un uomo di strada, affiancato dai suoi amici Tristan e Mangiagalli. Un giorno i tre si confrontano con un gruppo di vichinghi guidati da Kjartan “Barba Grigia”, che aveva maltrattato una delle prostitute, costringendoli a pagare alle donne il salario di un anno per il loro comportamento irrispettoso. Successivamente il bordello viene preso d’assalto dalle maschere nere, i soldati di Vortigern, e Artù viene a conoscenza del fatto che i Vichinghi erano ospiti del re e attaccarli ha costituito un reato contro il re stesso. Artù cerca di fuggire dalla città, ma viene catturato dalle maschere nere e messo su una nave con centinaia di altri uomini. Viene così a conoscenza del fatto che una spada misteriosa e magica è apparsa nei pressi del castello di Vortigern, e le maschere nere stanno costringendo tutti gli uomini dell’età di Artù a tentare di estrarla dalla pietra in cui è conficcata. Quando arriva il turno del giovane Artù, egli estrae la spada, ma viene sopraffatto dal potere della stessa, svenendo.

King Arthur – Il potere della spada: il cast del film

Abbiamo visto la trama di King Arthur – Il potere della spada, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Charlie Hunnam: Re Artù
  • Àstrid Bergès-Frisbey: La Maga
  • Djimon Hounsou: Sir Bedivere
  • Aidan Gillen: “Grasso d’oca” Bill Wilson
  • Jude Law: Vortigern
  • Eric Bana: Uther Pendragon
  • Kingsley Ben-Adir: Sir Tristan “Stecchino”
  • Craig McGinlay: Sir Parsifal
  • Tom Wu: George
  • Neil Maskell: Mangiagalli
  • Freddie Fox: Rubio
  • Annabelle Wallis: Maggie
  • Bleu Landau: Blue
  • Mikael Persbrandt: Barba Grigia
  • Geoff Bell: John “la carogna”
  • Poppy Delevingne: Igraine
  • Millie Brady: Principessa Catia
  • Peter Ferdinando: Mercia
  • David Beckham: Sfregiato
  • Michael McElhatton: Jack “l’occhio”
  • Katie McGrath: Elsa

Streaming e tv

Dove vedere King Arthur – Il potere della spada in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 7 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
