Killers of the Flower Moon: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Killers of the Flower Moon, film del 2023 diretto da Martin Scorsese. La pellicola ha come protagonisti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone e Jesse Plemons ed è l’adattamento cinematografico del saggio Gli assassini della terra rossa, scritto da David Grann, a sua volta tratto da fatti realmente accaduti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fairfax, Oklahoma, inizio Novecento. I membri della Nazione Osage, una tribù di nativi americani, scoprono che sotto le loro terre si trova un grande giacimento di petrolio. Questa scoperta li rende, in breve tempo, il popolo più ricco del mondo, dopo che molti di loro hanno iniziato a vendere le concessioni di sfruttamento a investitori bianchi. Nonostante ciò, la legge, che ritiene “incompetenti” gli Osage, richiede che dei tutori bianchi nominati dal tribunale gestiscano il loro denaro.

Killers of the Flower Moon: il cast

Abbiamo visto la trama di Killers of the Flower Moon, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo DiCaprio: Ernest Burkhart

Robert De Niro: William King Hale

Lily Gladstone: Mollie Kyle Burkhart

Jesse Plemons: Tom White

Brendan Fraser: W.S. Hamilton

John Lithgow: Procuratore Leaward

Tantoo Cardinal: Lizzie Q

Cara Jade Myers: Anna Brown

JaNae Collins: Reta Brown Smith

Jillian Dion: Minnie Brown Smith

William Belleau: Henry Roan

Louis Cancelmi: Kelsie Morrison

Jason Isbell: William “Bill” Smith

Sturgill Simpson: Henry Grammer

Tatanka Means: John Wren

Michael Abbott Jr.: Frank Smith

Pat Healy: John Burger

Scott Shepherd: Byron Burkhart

Gary Basaraba: William J. Burns

Gene Jones: Pitts Beatty

Tommy Schultz: Blackie Thompson

Everett Waller: Paul Red Eagle

Steve Eastin: Giudice Pollock

Barry Corbin: becchino Turton

Jack White: attore dello show radiofonico

Elden Henson: Duke Burkhart

Katherine Willis: Myrtle Hale

Talee Redcorn: Non-Hon-Zhin-Ga

Yancey Red Corn: Capo Bonnicastle

Jezy Gray: segretaria di Hale

Ty Mitchell: John Ramsey

Charlie Musselwhite: Alvin Reynolds

Steve Routman: Dott. David Shoun

Steve Witting: Dott. James Shoun

Pete Yorn: Acie Kirby

Martin Scorsese: produttore show radiofonico

Streaming e tv

Dove vedere Killers of the Flower Moon in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 1 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.