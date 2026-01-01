Killers of the Flower Moon: tutto quello che c’è da sapere sul film
Killers of the Flower Moon: trama, cast e streaming del film
Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Killers of the Flower Moon, film del 2023 diretto da Martin Scorsese. La pellicola ha come protagonisti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone e Jesse Plemons ed è l’adattamento cinematografico del saggio Gli assassini della terra rossa, scritto da David Grann, a sua volta tratto da fatti realmente accaduti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Fairfax, Oklahoma, inizio Novecento. I membri della Nazione Osage, una tribù di nativi americani, scoprono che sotto le loro terre si trova un grande giacimento di petrolio. Questa scoperta li rende, in breve tempo, il popolo più ricco del mondo, dopo che molti di loro hanno iniziato a vendere le concessioni di sfruttamento a investitori bianchi. Nonostante ciò, la legge, che ritiene “incompetenti” gli Osage, richiede che dei tutori bianchi nominati dal tribunale gestiscano il loro denaro.
Killers of the Flower Moon: il cast
Abbiamo visto la trama di Killers of the Flower Moon, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Leonardo DiCaprio: Ernest Burkhart
- Robert De Niro: William King Hale
- Lily Gladstone: Mollie Kyle Burkhart
- Jesse Plemons: Tom White
- Brendan Fraser: W.S. Hamilton
- John Lithgow: Procuratore Leaward
- Tantoo Cardinal: Lizzie Q
- Cara Jade Myers: Anna Brown
- JaNae Collins: Reta Brown Smith
- Jillian Dion: Minnie Brown Smith
- William Belleau: Henry Roan
- Louis Cancelmi: Kelsie Morrison
- Jason Isbell: William “Bill” Smith
- Sturgill Simpson: Henry Grammer
- Tatanka Means: John Wren
- Michael Abbott Jr.: Frank Smith
- Pat Healy: John Burger
- Scott Shepherd: Byron Burkhart
- Gary Basaraba: William J. Burns
- Gene Jones: Pitts Beatty
- Tommy Schultz: Blackie Thompson
- Everett Waller: Paul Red Eagle
- Steve Eastin: Giudice Pollock
- Barry Corbin: becchino Turton
- Jack White: attore dello show radiofonico
- Elden Henson: Duke Burkhart
- Katherine Willis: Myrtle Hale
- Talee Redcorn: Non-Hon-Zhin-Ga
- Yancey Red Corn: Capo Bonnicastle
- Jezy Gray: segretaria di Hale
- Ty Mitchell: John Ramsey
- Charlie Musselwhite: Alvin Reynolds
- Steve Routman: Dott. David Shoun
- Steve Witting: Dott. James Shoun
- Pete Yorn: Acie Kirby
- Martin Scorsese: produttore show radiofonico
Streaming e tv
Dove vedere Killers of the Flower Moon in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 1 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.