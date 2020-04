Jurassic Park Il mondo perduto: trama e cast del film in onda su Italia 1

Questa sera, mercoledì 15 aprile 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Jurassic Park – Il mondo perduto, kolossal del 1997 di Steven Spielberg e sequel di Jurassic Park. La pellicola, un successo a livello mondiale, è ispirata al romanzo Il mondo perduto di Michael Crichton. Al tempo incassò oltre 618 milioni di dollari, e ha conservato per quattro anni e mezzo il record d’incasso per il primo weekend di programmazione.

Trama

I dinosauri, rinchiusi nel Jurassic Park erano fuggiti seminando il panico. Ora un gruppo di scienziati capitanati dal dottor Malcolm, dal documentarista Owen, dalla paleontologa Harding e dalla specialista Car sta verificando che cosa possa essere successo.

Jurassic Park Il mondo perduto film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jeff Goldblum – Ian Malcolm

– Ian Malcolm Julianne Moore – Sarah Harding

– Sarah Harding Pete Postlethwaite – Roland Tembo

– Roland Tembo Arliss Howard – Peter Ludlow

– Peter Ludlow Richard Attenborough – John Hammond

– John Hammond Vince Vaughn – Nick Van Owen

– Nick Van Owen Vanessa Lee Chester – Kelly Malcolm

– Kelly Malcolm Peter Stormare – Dieter Stark

– Dieter Stark Harvey Jason – Ajay Sidhu

– Ajay Sidhu Richard Schiff – Eddie Carr

– Eddie Carr Thomas F. Duffy – Robert Burke

– Robert Burke Joseph Mazzello – Timothy Murphy

– Timothy Murphy Ariana Richards – Alexis Murphy

Jurassic Park Il mondo perduto film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Jurassic Park in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 15 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

