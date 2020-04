Jurassic Park 3: trama, cast e streaming del film stasera in onda su Italia 1

Questa sera, mercoledì 23 aprile 2020, va in onda su Italia 1 il film Jurassic Park 3, un cult del genere che la rete giovane di Mediaset ripropone in questa fase difficile legata alla quarantena per il Coronavirus. La pellicola del 2001 è diretta da Joe Johnston, ed è il terzo capitolo della saga sui dinosauri più famosa di sempre. In particolare rappresenta il sequel di Il mondo perduto – Jurassic Park. I film sono tratti dai romanzi di Michael Crichton. Di seguito la trama, il cast e il trailer di Jurassic Park 3.

Jurassic Park 3: trama

Jurassic Park 3 è un film di azione e fantascienza del 2001, diretto da Joe Johnston, con Sam Neill e Téa Leoni. Ecco la trama: la pellicola racconta la storia del dottor Alan Grant, illustre paleontologo, che otto anni prima si era ritrovato coinvolto da John Hammond nel parco giurassico, realizzato su Isla Nublar. L’attrazione aveva generato sin dall’inizio diverse perplessità in Grant, titubante all’idea di un contatto tra esseri umani e dinosauri, riprodotti geneticamente. Come aveva previsto, infatti, l’esperimento è sfuggito di mano ai suoi creatori, portando a una vera e propria tragedia. Nonostante sia scampato alla morte per miracolo, il paleontologo, scosso da quanto accaduto sull’isola, ha continuato a studiare i giganti preistorici.

Otto anni dopo lo scienziato viene contattato dai coniugi Kirby, Amanda e Paul, intenzionati a finanziare le sue ricerche sull’intelligenza dei Velociraptor, purché Grant sia disposto a tornare sull’isola per studiarli da vicino. Data l’enorme somma, il professore decide di metter da parte il traumatico evento passato e tornare all’ex Jurassic Park accompagnato dal suo allievo Billy Brennan, dai Kirby e scortati da alcuni mercenari. L’aereo su cui viaggiano, però, decide di atterrare sulla vicina Isla Sorna, nonostante il consiglio di Grant di rimanere a mezz’aria.

Impossibilitati a ripartire, il gruppo si vede costretto ad addentrarsi nella folta vegetazione per raggiungere il vecchio centro di ricerche e provare a contattare i soccorsi. Dopo aver subito diversi attacchi e qualche perdita, i superstiti si ritrovano faccia a faccia con i raptor. In particolare Grant, secondo la trama di Jurassic Park 3, cade nella trappola degli astuti dinosauri, ma viene salvato da una misteriosa figiura, che si rivelerà essere Erik Kirby, il figlio scomparso dei due coniugi. Il dodicenne, infatti, è precipitato sull’isola qualche settimana prima, mentre faceva parapendio. Il gruppo riunitosi dovrà fronteggiare non solo un feroce Spinosauro e i raptor, a cui Billy ha rubato le uova, sulla terra, ma anche una minaccia dal cielo, gli Pteranodonti.

Jurassic Park 3: il cast e il trailer

Tanti gli attori celebri che hanno preso parte a questo film del 2001. Su tutti nel cast citiamo Sam Neill e Téa Leoni. Ecco l’elenco completo degli attori e i personaggi da loro interpretati:

Sam Neill: Alan Grant

William H. Macy: Paul Kirby

Téa Leoni: Amanda Kirby

Trevor Morgan: Eric Kirby

Alessandro Nivola: Billy Brennan

Michael Jeter: Sig. Udesky

Bruce A. Young: M.B. Nash

John Diehl: Cooper

Laura Dern: Ellie Sattler Degler

Mark Harelik: Ben Hildebrand

Taylor Nichols: Mark Degler

Julio Oscar Mechoso: Enrique Cardoso

Blake Bryan: Charlie Degler

Ecco il trailer ufficiale del film stasera su Italia 1:

Jurassic Park 3 film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Jurassic Park 3 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 22 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

