Jumanji – Benvenuti nella giungla: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 5 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Jumanji – Benvenuti nella giungla, film del 2017 diretto da Jake Kasdan. La pellicola, con protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, è il sequel del film del 1995 Jumanji, basato sull’omonimo racconto del 1981 di Chris Van Allsburg. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1996 un uomo, mentre fa jogging sulla spiaggia, trova il gioco in scatola Jumanji, dove era finito in precedenza dopo che Alan Parrish e Sarah Whittle, dopo averci giocato, lo avevano buttato in un torrente, una volta scampati alle disavventure del gioco. Stupito, decide di portarlo a casa per il figlio Alex, che però perde subito ogni interesse dopo aver notato che si tratta di un gioco in scatola. Durante la notte il gioco, per attirare l’attenzione di Alex, si trasforma in un videogioco e Alex comincia a giocarci, venendo trascinato al suo interno, come tutti coloro che cominciano a giocare a Jumanji. Venti anni dopo, nel 2016, quattro ragazzi frequentanti la scuola superiore finiscono in punizione: la bella e vanitosa Bethany Walker per aver usato il cellulare in classe durante una verifica, la timida Martha Kaply per esser stata indisponente verso il coach Webb durante la lezione di ginnastica, mentre il nerd Spencer Gilpin e il suo ex migliore amico, il giocatore di football Anthony “Fridge” Johnson, per aver barato in un compito. La punizione inflitta dal preside consiste nello svuotare la cantina della scuola che dovrà essere convertita in una nuova aula informatica. Mentre puliscono, Spencer e Anthony trovano, in una vecchia scatola di cose donate all’istituto, il videogioco Jumanji. I quattro ragazzi cominciano a giocarci e ognuno sceglie un personaggio, ma notano che uno di questi (Jefferson “Idrovolante” McDounough) non è disponibile. I quattro ragazzi dopo aver scelto il personaggio vengono risucchiati nel videogioco e inizia l’avventura…

Jumanji – Benvenuti nella giungla: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Jumanji – Benvenuti nella giungla, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: dott. Smolder Bravestone

Jack Black: prof. Sheldon “Shelly” Oberon

Kevin Hart: Franklin “Topo” Finbar

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson “Idrovolante” McDonough

Rhys Darby: Nigel

Bobby Cannavale: Russell Van Pelt

William Tokarsky: Trader

Alex Wolff: Spencer Gilpin

Madison Iseman: Bethany Walker

Ser’Darius Blain: Anthony “Fridge” Johnson

Morgan Turner: Martha Kaply

Marc Evan Jackson: preside Bentley

Tim Matheson: signor Vreeke

Colin Hanks: Alex Vreeke adulto

Maribeth Monroe: insegnante

Missi Pyle: coach Webb

Carlease Burke: prof.ssa Mathers

Marin Hinkle: madre di Spencer

Streaming e tv

Dove vedere Jumaji – Benvenuti nella giungla in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 5 ottobre 2020 – alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma streaming gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi da pc, tablet e smartphone.

