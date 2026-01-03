Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Johnny Stecchino: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Johnny Stecchino: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Johnny Stecchino, film del 1991 diretto e interpretato da Roberto Benigni. Successivamente al film fu scritto anche un romanzo omonimo da Benigni e Vincenzo Cerami che fu pubblicato lo stesso anno. L’idea su cui si basa la trama, ovvero quella d’un perfido personaggio condannato a morte che vuole sfruttare la somiglianza con uno sventurato sosia per salvarsi la pelle mettendo in atto un complicato ma diabolico piano che alla fine viene sventato dagli stessi complici, ricalca molto da vicino quella del film del 1958 Totò a Parigi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dante Ceccarini lavora a Cesena come autista di scuolabus per ragazzi affetti da disabilità. È sostanzialmente una brava persona, anche se froda la propria assicurazione inscenando un improbabile “tic” che lo costringerebbe ad agitare la mano destra incessantemente. Inoltre, ha il vizio di rubare qualche banana distraendo i fruttivendoli con scenette improvvisate. Una notte, dopo una festa tra amici in cui ha miseramente fallito varie avances nei confronti di una sua collega e di altre donne, viene quasi investito da un’auto davanti a casa. La guidatrice rimane come “incantata” nel vedere Dante, per poi svenire poco dopo; mentre Dante prova a cercare aiuto per soccorrerla, la donna risale in macchina e se ne va a gran velocità. La mattina seguente ricompare sulle scale del condominio dove vive Dante, al quale confessa di chiamarsi Maria e di essersi persa in città, mentre stava cercando un bar dove poter andare al bagno. Dante la ospita in casa, ma improvvisamente la donna fugge di nuovo. Dante prova allora a cercarla all’Hotel Excelsior, e questa volta la loro frequentazione continua con visite per negozi e ristoranti della città. Maria cambia progressivamente il look di Dante, comprandogli abiti eleganti, disegnandogli un neo sulla faccia e mettendogli in bocca uno stuzzicadenti. Comincia, inoltre, a chiamarlo sempre Johnny; Dante, pur senza capirne il perché, asseconda questa sua volontà per amore. Quando improvvisamente Maria scompare nuovamente dalla città, Dante è molto giù di morale, fin quando non riceve un invito telefonico della donna a raggiungerla a Palermo.

Johnny Stecchino: il cast

Abbiamo visto la trama di Johnny Stecchino, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Roberto Benigni: Dante Ceccarini; Johnny Stecchino
  • Nicoletta Braschi: Maria
  • Paolo Bonacelli: avvocato D’Agata “lo zio”
  • Franco Volpi: ministro
  • Ivano Marescotti: dottor Randazzo
  • Turi Scalia: giudice Bernardino Cataratta
  • Loredana Romito: Gianna
  • Alessandro De Santis: Lillo
  • Salvatore Borgese: Ignazio, autista di Don Filippo Cozzamara
  • Gaetano Campisi: mafioso in automobile
  • Giulio Donnini: cardinale
  • Domenico Minutoli: questore
  • Giorgia O’Brien: moglie del ministro
  • Ignazio Pappalardo: Don Filippo Cozzamara
  • Tony Sperandeo: mafioso in automobile che spara
  • Giorgio Trestini: portiere dell’albergo
  • Vito Zappalà: maresciallo

Streaming e tv

Dove vedere Johnny Stecchino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 3 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Festival del Circo di Montecarlo: la seconda e ultima puntata della 47esima edizione su Rai 1
TV / Pavarotti 90, l’uomo che emozionò il mondo: tutto quello che c’è da sapere
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 gennaio
Ti potrebbe interessare
TV / Festival del Circo di Montecarlo: la seconda e ultima puntata della 47esima edizione su Rai 1
TV / Pavarotti 90, l’uomo che emozionò il mondo: tutto quello che c’è da sapere
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 gennaio
TV / Shrek terzo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv venerdì 2 gennaio: Seduci e scappa, Francesca Cabrini, Quarto grado
TV / Crudelia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 gennaio 2026
TV / Harry Potter e il calice di fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Francesca Cabrini: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Purché finisca bene – Seduci e scappa: tutto quello che c’è da sapere
Ricerca