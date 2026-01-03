Johnny Stecchino: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Johnny Stecchino, film del 1991 diretto e interpretato da Roberto Benigni. Successivamente al film fu scritto anche un romanzo omonimo da Benigni e Vincenzo Cerami che fu pubblicato lo stesso anno. L’idea su cui si basa la trama, ovvero quella d’un perfido personaggio condannato a morte che vuole sfruttare la somiglianza con uno sventurato sosia per salvarsi la pelle mettendo in atto un complicato ma diabolico piano che alla fine viene sventato dagli stessi complici, ricalca molto da vicino quella del film del 1958 Totò a Parigi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dante Ceccarini lavora a Cesena come autista di scuolabus per ragazzi affetti da disabilità. È sostanzialmente una brava persona, anche se froda la propria assicurazione inscenando un improbabile “tic” che lo costringerebbe ad agitare la mano destra incessantemente. Inoltre, ha il vizio di rubare qualche banana distraendo i fruttivendoli con scenette improvvisate. Una notte, dopo una festa tra amici in cui ha miseramente fallito varie avances nei confronti di una sua collega e di altre donne, viene quasi investito da un’auto davanti a casa. La guidatrice rimane come “incantata” nel vedere Dante, per poi svenire poco dopo; mentre Dante prova a cercare aiuto per soccorrerla, la donna risale in macchina e se ne va a gran velocità. La mattina seguente ricompare sulle scale del condominio dove vive Dante, al quale confessa di chiamarsi Maria e di essersi persa in città, mentre stava cercando un bar dove poter andare al bagno. Dante la ospita in casa, ma improvvisamente la donna fugge di nuovo. Dante prova allora a cercarla all’Hotel Excelsior, e questa volta la loro frequentazione continua con visite per negozi e ristoranti della città. Maria cambia progressivamente il look di Dante, comprandogli abiti eleganti, disegnandogli un neo sulla faccia e mettendogli in bocca uno stuzzicadenti. Comincia, inoltre, a chiamarlo sempre Johnny; Dante, pur senza capirne il perché, asseconda questa sua volontà per amore. Quando improvvisamente Maria scompare nuovamente dalla città, Dante è molto giù di morale, fin quando non riceve un invito telefonico della donna a raggiungerla a Palermo.

Johnny Stecchino: il cast

Abbiamo visto la trama di Johnny Stecchino, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roberto Benigni: Dante Ceccarini; Johnny Stecchino

Nicoletta Braschi: Maria

Paolo Bonacelli: avvocato D’Agata “lo zio”

Franco Volpi: ministro

Ivano Marescotti: dottor Randazzo

Turi Scalia: giudice Bernardino Cataratta

Loredana Romito: Gianna

Alessandro De Santis: Lillo

Salvatore Borgese: Ignazio, autista di Don Filippo Cozzamara

Gaetano Campisi: mafioso in automobile

Giulio Donnini: cardinale

Domenico Minutoli: questore

Giorgia O’Brien: moglie del ministro

Ignazio Pappalardo: Don Filippo Cozzamara

Tony Sperandeo: mafioso in automobile che spara

Giorgio Trestini: portiere dell’albergo

Vito Zappalà: maresciallo

Streaming e tv

Dove vedere Johnny Stecchino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 3 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.