John Wick: trama, cast e streaming film

Questa sera, mercoledì 25 marzo 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda John Wick, film diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad, primo capitolo dell’omonima serie con protagonista Keanu Reeves. Ma qual è la trama? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John Wick è un ex assassino che da circa cinque anni si è ritirato per vivere con la moglie, che però muore a causa di un male incurabile. Un giorno, mentre è a fare rifornimento con la sua Ford Mustang Boss 429 del 1969, viene notato da un ragazzo russo che vuole comprare la vettura e riceve da John un netto rifiuto. La stessa notte il giovane e i suoi compari si intrufolano in casa di John, lo picchiano brutalmente e gli rubano l’auto dopo aver ucciso la sua cagnolina, lasciatagli dalla moglie a a cui era molto affezionato.

Una vola ripresosi, John si reca dal suo amico Aurelio, un trafficante d’auto a cui il ragazzo si era inutilmente rivolto per rendere la macchina non rintracciabile. Lì scopre che ad aggredirlo è stato Yosef Tarasov, il figlio di Viggo, il principale boss della città. Quest’ultimo, che conosce personalmente John, a cui deve la propria posizione (anni addietro John aveva sterminato per lui tutti i clan rivali) è conscio che suo figlio è condannato a morte. Viggo telefona quindi a John e tenta di dissuaderlo dal vendicarsi, ma John è irremovibile.

Per evitare l’uccisione del figlio, Viggo invia una dozzina di suoi uomini a casa di John per ucciderlo, ma il killer ha facilmente la meglio su di loro. John Wick torna quindi al mondo che aveva abbandonato ed in cui è ancora noto come “Baba Yaga” (il termine russo per Boogeyman, in italiano l’Uomo Nero). Il boss, visto il precipitare della situazione, decide allora di mettere sulla testa di John una taglia da due milioni di dollari e al contempo fa nascondere Yosef in un luogo sicuro.

John si trasferisce al Continental, un lussuoso Hotel frequentato esclusivamente da assassini, in cui vige la regola ferrea della non violenza all’interno delle mura; l’unica forma di pagamento consentita per poter accedere ai servizi di questo luogo, governato da Winston, un vecchio amico di John, è una particolare moneta d’oro che circola solo tra i sicari di un certo livello. Dopo aver speso una cospicua quantità di monete d’oro per un nuovo equipaggiamento, John si mette a cercare Yosef, il quale continua a sottovalutare la minaccia del killer, riuscendo quasi ad ucciderlo nella discoteca Red Circle. Nel frattempo, Viggo si rivolge a Marcus, un rinomato sicario amico di John, proponendogli personalmente di ucciderlo in cambio di una forte somma.

Mentre John, che si è appena sdraiato sul letto in camera sua, sta riposando dopo essersi fatto curare una ferita, Marcus gli spara mediante il proprio fucile di precisione, mancandolo volutamente di pochi centimetri, per metterlo in guardia dall’attacco di Perkins, una giovane killer che tenta selvaggiamente di ucciderlo per riscuotere la taglia di Viggo, il quale è disposto a raddoppiarla se vengono infrante le regole del Continental; John però, che è un esperto di combattimento corpo a corpo, riesce ad immobilizzare la ragazza.

Dopo averla interrogata, John ottiene l’indirizzo del caveau di Viggo. Lasciata Perkins nelle mani di Harry, un suo collega che alloggia come lui al Continental, John si reca alla chiesa e distrugge il caveau; successivamente, al termine di un conflitto a fuoco, viene catturato. Viggo si confronta personalmente con John, furioso perché le informazioni conservate nel cavou erano inestimabili per mantenere il proprio potere e minimizza il torto commesso dal figlio paragonandolo alla reazione avuta da John Wick. Quest’ultimo, però, chiarisce che la cagnolina era l’unica speranza di mantenere vivo il ricordo della moglie e di non soffrire la solitudine e che uccidendola Yosef gli ha tolto tutto ciò che gli fosse rimasto. Due sicari di Viggo si apprestano ad ucciderlo, ma John riesce a sopravvivere grazie all’aiuto di Marcus.

Il protagonista del film minaccia Viggo e gli estorce la posizione del figlio e in cambio lui sarà risparmiato, a patto che cancelli la taglia di due milioni. Trova così il nascondiglio dove Yosef è sorvegliato da un nutrito gruppo di uomini armati e, dopo aver fatto una strage, elimina il ragazzo. A questo punto John considera conclusa la faccenda, ma Perkins, liberatasi, uccide Harry e informa Viggo che Marcus ha aiutato John. Il boss, infuriatosi per la morte del figlio, fa uccidere per ritorsione Marcus, costringendo John a chiudere i conti anche con lui.

Cast

Ma qual è il cast del film John Wick? Di seguito il cast completo del thriller in onda stasera su Italia 1:

Keanu Reeves: Jonathan “John” Wick

Michael Nyqvist: Viggo Tarasov

Alfie Allen: Yosef Tarasov

Willem Dafoe: Marcus

Dean Winters: Avi

Adrianne Palicki: Ms. Perkins

John Leguizamo: Aurelio

Daniel Bernhardt: Kirill

Bridget Moynahan: Helen Wick

Ian McShane: Winston

Bridget Regan: Addy

Lance Reddick: Charon

Keith Jardine: Kuzma

Thomas Sadoski: Jimmy

David Patrick Kelly: Charlie

Omer Barnea: Gregori

Toby Leonard Moore: Victor

Clarke Peters: Harry

Kevin Nash: Francis

Scott Tixier: violinista

Randall Duk Kim: dottore del Continental

Streaming e tv: dove vedere il film

Il film John Wick va in onda oggi, 25 marzo 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 (in chiaro, gratis). Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.