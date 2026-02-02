Icona app
TV
TV

John Wick 3 – Parabellum: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
John Wick 3 – Parabellum: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda John Wick 3 – Parabellum, film del 2019 diretto da Chad Stahelski. La pellicola, con protagonista Keanu Reeves, è il sequel del film del 2017 John Wick – Capitolo 2. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dieci minuti dopo la conclusione del film precedente, l’ex sicario John Wick è un uomo ricercato ed in fuga a Manhattan. Dopo l’uccisione non autorizzata di Santino D’Antonio, il signore della camorra nonché nuovo membro della Gran Tavola, nell’hotel Continental di New York, John viene dichiarato “scomunicato” e sulla sua testa viene posta una taglia di 14 milioni di dollari. In fuga dai potenziali assassini, John raggiunge la New York Public Library, dove recupera un crocifisso e un medaglione “marcatore” da una pagina segreta in un libro, prima di affrontare e uccidere Ernest, il primo di tanti interessati a incassare la taglia. Wick si fa strada tra numerosi assassini da cui viene inseguito fino a una coltelleria dove John li uccide tutti a coltellate. Incontra quindi il Direttore, una donna che lo accolse quando era un piccolo orfano in Bielorussia, sua terra natia. La donna, seppur riluttante all’idea di dover aiutare uno “scomunicato”, accetta il crocifisso come “biglietto” per un passaggio sicuro a Casablanca, in Marocco, e marchia a fuoco Wick per indicare che il suo biglietto è stato utilizzato…

John Wick 3 – Parabellum: il cast del film

Abbiamo visto la trama di John Wick 3 – Parabellum, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Keanu Reeves: John Wick
  • Laurence Fishburne: Bowery King
  • Ian McShane: Winston
  • Lance Reddick: Charon
  • Halle Berry: Sofia
  • Mark Dacascos: Zero
  • Asia Kate Dillon: La Giudicatrice
  • Anjelica Huston: Direttore
  • Saïd Taghmaoui: il Reggente
  • Jason Mantzoukas: Tick Tock Man
  • Robin Lord Taylor: Amministratore
  • Jerome Flynn: Berrada
  • Randall Duk Kim: Doc
  • Roger Yuan: Huang
  • Tiger Hu Chen: Triad
  • Silvio Simac: The Muscle
  • Boban Marjanović: Ernest

Streaming e tv

Dove vedere John Wick 3 – Parabellum in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 2 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
