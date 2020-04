John Wick 2: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 1 aprile 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda John Wick, film del 2017 per la regia di Chad Stahelski. La pellicola, sequel di quella del 2014, vede come protagonista Keanu Reeves.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

John Wick 2 film: trama

Conclusa la propria sanguinosa vendetta nei confronti della famiglia mafiosa russa dei Tarasov, il leggendario sicario John Wick, si reca nell’officina del fratello di Viggo, Abram e si riprende la propria macchina (che gli era stata sottratta nel primo film) non prima però di aver ucciso tutti i prezzolati di Abram. John, dunque, è tornato a casa, pronto a godersi la pensione in pace. Purtroppo ciò non è possibile, perché c’è qualcosa che lo lega ancora al suo passato nel mondo del crimine: si tratta di un “pegno”, un medaglione con cui ogni sicario, in cambio di un favore ricevuto da qualcuno, può offrire i propri servigi a quest’ultimo, imprimendo una goccia del proprio sangue all’interno e consegnandoglielo.

Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Keanu Reeves – Jonathan “John” Wick

– Jonathan “John” Wick Riccardo Scamarcio – Santino D’Antonio

– Santino D’Antonio Ian McShane – Winston

– Winston Ruby Rose – Ares

– Ares Common – Cassian

– Cassian Claudia Gerini – Gianna D’Antonio

– Gianna D’Antonio Lance Reddick – Charon

– Charon Laurence Fishburne – Bowery King

– Bowery King Tobias Segal – Earl

– Earl Chukwudi Iwuji – Akoni

– Akoni John Leguizamo – Aurelio

– Aurelio Bridget Moynahan – Helen Wick

– Helen Wick Peter Stormare – Abram Tarasov

– Abram Tarasov Thomas Sadoski – Jimmy

– Jimmy David Patrick Kelly – Charlie

– Charlie Franco Nero – Julius

– Julius Peter Serafinowicz – Sommelier

– Sommelier Margaret Daly – Operatrice

– Operatrice Simone Spinazze – Cartografo

– Cartografo Luca Mosca – Angelo, sarto italiano

– Angelo, sarto italiano Youma Diakite – Lucia

Trailer

Ecco il trailer del film:

John Wick 2 film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere John Wick 2 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 1 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Potrebbero interessarti Maltese – Il romanzo del commissario: quante puntate e quando finisce Stanotte a Firenze, Alberto Angela torna su Rai 1: le anticipazioni Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 1 aprile 2020

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming