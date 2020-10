John Rambo, il film: trama, cast e streaming

Torna l’appuntamento su Italia 1 con il film John Rambo, diretto ed interpretato proprio da Sylvester Stallone e uscito nelle sale nel 2008. Questo film è il quarto della saga avviata nel 1982 con protagonista il veterano di guerra più amato nella storia del cinema ed è un tributo all’attore Richard Crenna, che nei primi tre film ha interpretato il colonnello Samuel Trautman. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast.

John Rambo, la trama

In questo film si parla della difficile situazione in Myanmar (ex Birmania) dove vige una cruenta guerra civile da ormai 50 anni (la guerra civile più lunga della storia). Qui il regime militare ha ucciso migliaia di persone, anche alcuni monaci che manifestavano pacificamente, centinaia di villaggi andati distrutti e torture e stupri sono diventati la normalità del luogo. Il regime che vige è oppressivo e attua massacri e torture di ogni genere. Il governo mira alle abbondanti risorse naturali del paese. Ma un gruppo di stranieri coraggiosi si cimenterà una missione umanitaria, rifornire di viveri e medicinali il villaggio nei pressi di Burma: tra questi vedremo Sara Miller e Michael Burnett, che cercano la guida americana del fiume, cioè John Rambo, che si è ritirato in Thailandia per cominciare da capo. I due vogliono ingaggiare l’ex soldato per aiutarli in quell’impresa.

Il cast

Chi vediamo in questo film? Partiamo dal protagonista, John Rambo, interpretato dall’immancabile Sylvester Stallone. Julie Benz invece interpreta Sarah Miller, mentre Matthew Marsden è il mercenario. Graham McTravish interpreta Lewis, mentre Reynaldo Gallegos è Diaz. E ancora Jake La Botz è Reese, mentre Tim Kang è En-Joo. Maung Maung Khim interpreta il sindaco Pa Tee Tint, mentre Paul Schulze è Michael Burnett. Ken Howard interpreta il reverendo Arthur Marsh, mentre Sai Mawng è il comandante birmano.

Dove vedere il film in tv e in streaming

Ma dove vedere il quarto film su Rambo? Basterà sintonizzarvi su Italia 1 mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 21:30. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando e anche al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo tramite MediasetPlay.

Potrebbero interessarti Temptation Island 2020, il falò di confronto tra Davide e Serena Chi è Massimiliano Caiazzo, l’attore che interpreta Carmine in Mare Fuori The Good Lord Bird, le anticipazioni della prima puntata