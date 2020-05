John Peter Sloan, le cause della morte

John Peter Sloan, il comico maestro di inglese più amato d’Italia, è morto nella serata di ieri, 25 maggio 2020, a Menfi (Sicilia) dove si era trasferito da tempo e dove vive anche la figlia Dhalissia. Ma quali sono state le cause della morte di John Peter Sloan? Di cosa è morto? Secondo quanto riporta FanPage, si è trattato di una morte inaspettata. Il comico infatti non soffriva di particolari patologie ma gli sarebbe stata letale una grave crisi respiratoria.

L’attore – secondo la testata – soffriva di asma sin dalla nascita. Intorno alle ore 21 di ieri sera il malore e il ricovero in ospedale. Le condizioni sono apparse subito critiche. Il personale medico ha tentato di rianimarlo. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Coronavirus possibile causa della morte di John Peter Sloan? Al momento, non si sa ancora se un eventuale contagio da Covid-19 possa avere contribuito ad aggravare le condizioni di salute dell’artista ex cast di Zelig.

Il ricordo di Herbert Pacton

Appresa la notizia il collega e amico Herbert Pacton ha pubblicato un post su Facebook: “Hai saputo tirare fuori il meglio di me, come persona e come attore, abbiamo riso cosi tanto lavorando fianco a fianco. Ho sempre avuto una grandissima ammirazione per le tue idee geniali, mi hai preso sotto la tua ala e mi hai fatto planare e sono stati momenti incredibili. Ora mi risuona la tua voce in testa, con gli occhi pieni di lacrime mentre accenno ad un sorriso perché sento la tua voce che mi dice una cazzata. Ti ho voluto sempre sempre sempre un gran bene amico mio ed ora ti devo dire addio. Ti porterò per sempre nel mio cuore Mate”

