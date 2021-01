Chi sono Jessica e De Santis, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi sono Jessica e De Santis, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Jessica Bucci e Andrea De Santis sono una delle coppie del programma in onda su Italia 1 il giovedì sera. Conosciamoli meglio.

Chi è Jessica Bucci

Jessica Bucci ha 25 anni, è nata ad Avezzano (in provincia de L’Aquila), ma vive a Torino. Jessica è una ragazza semplice, diretta, abituata a dire sempre ciò che pensa. Non ha paura di esporsi e di esprimere le proprie opinioni. È una ragazza grintosa, vivace e lavora sia come commessa che come modella. Non fa parte del mondo dello spettacolo, ama ballare ed è pronta a sfoggiare le sue doti ballerine nella villa scelta come location de La pupa e il secchione e Viceversa 2021. Jessica ha un cane di nome Hercules a cui è molto legata.

Chi è Andrea De Santis

Andrea De Santis è di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha 23 anni ed è uno studioso di storia. Ha una grandissima passione per i treni e per la storia delle stazioni ferroviarie, tanto da dedicarci anche la sua tesi di laurea, raggiunta con 110 e lode. I suoi unici hobbies sono studiare, leggere e approfondire ogni argomento. Da grande vorrebbe fare l’insegnante ma anche il bibliotecario, perché adora gli archivi e i vecchi libri.

Leggi anche: 1. Tutto quello che c’è da sapere su La Pupa e il Secchione 2021; 2. Il cast del programma; 3. Tutte le coppie

Potrebbero interessarti Operation Finale: la trama del film su Rai 3 Chi sono Sara Hafdaoui e Matteo Diamante, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata