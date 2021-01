Chi è Jessica Bucci, la Pupa de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Jessica Bucci, una delle cinque pupe protagoniste de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Bellissima e con un fisico perfetto, Jessica è pronta a sfoggiare la propria bellezza e non solo. Ma andiamo a vedere chi è, cosa fa e cosa sogna la concorrente del programma Mediaset.

Jessica Bucci ha 25 anni, è nata ad Avezzano (in provincia de L’Aquila), ma vive a Torino. Jessica è una ragazza semplice, diretta, abituata a dire sempre ciò che pensa. Non ha paura di esporsi e di esprimere le proprie opinioni. È una ragazza grintosa, vivace e lavora sia come commessa che come modella. Non fa parte del mondo dello spettacolo, ama ballare ed è pronta a sfoggiare le sue doti ballerine nella villa scelta come location de La pupa e il secchione e Viceversa 2021. Jessica ha un cane di nome Hercules a cui è molto legata.

Consapevole della propria bellezza, afferma di essere vanitosa. Allo studio ha preferito il lavoro ed è pronta a rispondere alle domande dei conduttori Andrea Pucci e Francesca Cipriani, ma anche degli esperti. Partecipando al reality di Italia 1 vuole mettersi alla prova aprendo le proprie porte al mondo dei secchioni. Jessica Bucci è pronta a dimostrare di non essere solo bella ma di poter anche essere una ragazza studiosa.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Jessica Bucci, ma dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

